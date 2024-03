"DE ROSSI STA FACENDO GRANDI COSE. NON ME LO ASPETTAVO MA LO SPERAVO” – FRANCESCO TOTTI A TUTTO CAMPO: “DANIELE STA DIMOSTRANDO DI ESSERE UN GRANDE ALLENATORE. PELLEGRINI? AVEVO GIÀ DETTO CHE È UN VERO CAPITANO, DA ROMA, ORA GLI RIESCE TUTTO – “ALLA ROMA NON TORNO PIU’” – MOURINHO? “CON LUI NON CI SIAMO DETTI NULLA” - "I QUARTI COL MILAN IN EUROPA LEAGUE? SARA’ UNA SFIDA BELLISSIMA. MA NON È PIÙ IL MILAN DI UNA VOLTA..." SULLA CESSIONE AGLI ARABI DEL CLUB GIALLOROSSO: "NON E' VERO NIENTE, MI SONO INFORMATO" - VIDEO

(ANSA) "Spifferi su una cessione in Arabia della Roma? Non è vero niente. Se vedo una Roma araba? No, non è vero niente, mi sono informato". Queste le parole dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti, su una possibile cessione della Roma agli arabi a margine dell'evento di lancio del progetto Betsson.sport. Poi sul suo ritorno alla Roma ha aggiunto ridendo: "No, mai più. Mai più? Mai più. Ogni volta mi fate questa domanda... No, non torno più, non torno più".

Francesco Totti molto contento di come il suo amico Daniele De Rossi abbia dato nuova vitalità alla Roma: "Non mi aspettavo che facesse così bene da subito ma lo speravo. Sta dimostrando di essere un grande allenatore e io, come tutti i tifosi giallorossi, spero continui su questi livelli. La Roma è una piazza difficile e sta dimostrando il suo valore". L'ex capitano giallorosso, in esclusiva a Francesca Benvenuti, individua la miglior qualità di De Rossi: "Conoscere bene la città, i tifosi e la società e quindi sta riunendo tutto questo per far sì che i giocatori rendano con la massima tranquillità".

Da ex capitano ad attuale capitano, così Totti sulla 'rinascita' di Pellegrini: "Dopo De Rossi era difficile trovare un altro capitano, io avevo già detto che Lorenzo è un capitano vero, da Roma. Ora sta anche bene fisicamente e gli riesce tutto".

Infine, sulla sfida nei quarti di Europa League contro il Milan: "I rossoneri stanno bene, hanno ritrovato 3-4 giocatori di qualità e quantità. Sarà una sfida bellissima, mi auguro che la Roma passi il turno. Il dna europeo del Milan? Sarà un fattore in più per loro ma non è più il Milan di una volta...".

