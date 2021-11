"DIEGO, ORA ASPETTIAMO SOLO UN ARTICOLO O UNA FOTO SFOCATA SULLA BASE DEI QUALI SI DIRÀ CHE NON SEI MORTO" – LO SCRITTORE MAURIZIO DE GIOVANNI CONTRO I MACABRI DETTAGLI SULLA FINE DI MARADONA: "CI DICONO CHE IL TUO CUORE PESAVA 300 GRAMMI IN PIÙ DI UN CUORE NORMALE. BE’?, CHIEDERAI. NON LO SAPEVATE CHE IL MIO CUORE ERA ENORME? GIOCATE PURE CON QUEL PEZZO DI CARNE, DIRAI DA LASSÙ SORRIDENDO. PERCHÉ IL MIO CUORE, QUELLO VERO, L’HO LASCIATO IN EREDITÀ A…" - VIDEO

Maurizio De Giovanni per “La Stampa”

MARADONA 1

Il cuore enorme. Ovunque tu sia, starai sorridendo. Di quel tuo sorriso che coinvolgeva tutta la faccia, e gli occhi da bambino rotondi di meraviglia e allegria; venati da quel velo di malinconia di chi ha conosciuto la miseria, quella vera, e mai l’ha dimenticata.

Sorridi di certo, perché starai pensando a quanto ancora si parli di te, e a quanto si sia restii quaggiù a lasciarti in pace. Penserai di essere in quel ristretto novero di personaggi di cui la morte è talmente inaccettabile che si prova ad alzare veli che non esistono, per essere voyeurs fino alla fine e oltre, per scavare all’interno degli eventi alla ricerca di misteri e dolori che non hanno riguardato che te, come Elvis e come Marilyn, come JFK e come Michael Jackson, perché a fornire macabri dettagli e pretesi scandali funebri si trova sempre qualcuno interessato.

maradona 21

Aspettiamo un articolo o una foto sfocata sulla base dei quali si dirà che non sei morto, in realtà, che è tutta una montatura per vedere che combinano gli eredi o per non pagare le tasse, e scappare in un paradiso tropicale con sigaro e tequila.

E adesso, il cuore. Avevamo accettato l’idea dell’autopsia, anche se non ci piaceva immaginare il tuo corpo, che tanta gioia sfrenata aveva regalato a milioni di appassionati, oggetto di una dissezione anatomica.

Avevamo saputo che avevi smesso di respirare così prima del tempo, che non avremmo più potuto immaginare e desiderare di rivederti, piccolo e gigantesco com’eri, magari sulla tribuna di quello stadio che giustamente si chiama come te, perché è stata casa tua e lo rimarrà per sempre. Avevamo saputo quello che c’era da sapere, e il dolore era stato immenso, come quando ti dicono che un fratello, un amico, qualcuno dei pochi che ti toglie l’amarezza della vita di dosso al solo pensiero, se n’è andato per sempre.

MARADONA QUEEN 11

E adesso il cuore. Ci arriva la notizia, perfidamente, inutilmente, dannosamente diffusa che nella cassa dove dormi non c’è il tuo cuore. Che quello è stato, per dir così, trattenuto altrove per delle ricerche, che probabilmente può ancora fornire elementi che chiariscano le modalità della tua morte.

E, tra le pieghe di questa informazione triste, ci dicono anche che il tuo cuore pesava trecento grammi in più di un cuore normale. Starai sorridendo, scuotendo un po’ il testone magicamente tornato, lassù, pieno di una selva di riccioli neri, perché le anime hanno l’età che si meritano e la tua sarà per sempre quella dell’angelo che eri anche da questa parte.

Be’?, chiederai. Non lo sapevate che il mio cuore era enorme? Non eravate al corrente del fatto che era pieno di bambini, di palloni che rotolavano, di sorrisi e di urla di gioia? È davvero una notizia, per voi, che il mio cuore conteneva quell’oceano che separa le mie due case nel sud del mondo, quella del mio barrio miserabile e innocente e quella immersa nell’azzurro sotto la montagna piena di fuoco?

DIEGO ARMANDO MARADONA AI TEMPI DELL ARGENTINOS JUNIOR

È una sorpresa scoprire che il mio cuore era gigantesco, perché stracolmo del coraggio di guardare il potere in faccia e dirgli con chiarezza quello che pensavo, di chiamare corrotti i corrotti senza la paura di uno dei mille agguati con cui mi hanno ricompensato?

maradona fidel castro

Immaginavate davvero che avessi un cuore normale, io che ho vinto dove non ha vinto nessuno e che ho pagato ogni colpa al doppio del prezzo che a volte, e non sempre, pagano quelli che hanno il cuore del giusto peso?

maradona usa 94

Giocate pure con quel pezzo di carne, dirai da lassù sorridendo. Perché il mio cuore, quello vero, l’ho lasciato in eredità a tutti i bambini che nei cortili volano a braccia alzate verso una curva immaginaria. E loro, credete a me, se lo terranno stretto. Grande com’è.

