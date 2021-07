"DIO ESISTE E LI HA PUNITI" – DE LUCA ATTACCA GLI INGLESI CHE SI SONO TOLTI LA MEDAGLIA (VIDEO) – LA LEZIONE DEL PUGILE ITALIANO ROBERTO CAMMARELLE ALLE OLIMPIADI LONDRA 2012: VENNE SCIPPATO DELL’ORO NELLA FINALE DEI SUPERMASSIMI DALL’INGLESE JOSHUA MA DURANTE LA PREMIAZIONE NON SI TOLSE LA MEDAGLIA D’ARGENTO – VIDEO

https://video.repubblica.it/dossier/euro2020/italia-campione-d-europa-de-luca-sono-stati-puniti-gli-inglesi-dio-esiste/391732/392446

Da video.repubblica.it

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, critica con i suoi modi gli inglesi che si sono tolti la medaglia dopo la sconfitta con l'Italia: "Ecco: Dio esiste. Li ha puniti preventivamente".

Da olimpiadi.corriere.it

Con il cuore e con la tecnica. Ma non sono bastate a sconfiggere a giuria. Roberto Cammarelle è medaglia d'argento dei supermassimi sconfitto dal padrone di casa Anthony Joshua dopo una gara che per tutti l'azzurro aveva dominato. Per tutti, ma non per le giurie: in vantaggio dopo i primi due round 13-10, Cammarelle ha perso, secondo un verdetto molto discutibile dei giudici, il terzo round 8-5 con la medaglia d'oro che è andata al pugile di casa. Tanto che a fine gara l'Italia farà ricorso, poi respinto. L'atleta italiano aveva già vinto il titolo a Pechino, mentre ad Atene era stato medaglia di bronzo.

SCONFITTA - «Una sconfitta che non credo aver subito anche se nella terza ripresa forse dovevo gestire meglio il match» spiega un deluso Roberto Cammarelle alla fine del match. «Sapevo che le giurie erano abbastanza di parte, ma pensavo di averle convinte nelle prime due riprese. Purtroppo hanno dato un verdetto di parità che brucia tanto», aggiunge il pugile azzurro. Per Cammarelle era l'ultimo match di una carriera comunque straordinaria. «Un argento che non mi ripaga - dichiara l'azzurro - avrei preferito avere due ori e non sapere cosa significa perdere una finale».

«In Cina - prosegue Cammarelle - ho avuto meno problemi, la giuria era d'accordo sul fatto che mi vedeva vincitore, il ko è stata la ciliegina, qui ho peccato di presunzione credendo che bastassero i punti, ma io posso assicurare di avere dato tutto. Comunque chiudo una bella carriera, ho dimostrato negli anni di non mollare mai, i Giochi olimpici sono il massimo riconoscimento, ho lavorato in questi anni per vincere sempre, la prima volta ci sono riuscito la seconda no, ma penso che fino a due mesi e mezzo fa non dovevo neppure venire per i problemi alla schiena».

Comunque continua il pugile lombardo, «le prossime Olimpiadi forse saranno senza caschetto, ci sarà un altro modo di combattere, forse ho fatto il mio tempo. Dedico l'argento ai miei familiari, a tutti i pugili miei fratelli, i dirigenti, la federazione, tutti quelli che mi hanno supportato in questi anni. Adesso cosa farò? I campionati italiani, si ricomincia da capo».

