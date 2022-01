IL "DJOKO" E’ BELLO QUANDO DURA TANTO – "NOVAX DJOKOVID" NON SI ARRENDE: ALLO STUDIO UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA 5 MILIONI DI DOLLARI NEI CONFRONTI DELL'AUSTRALIA E DEGLI ORGANIZZATORI DEGLI OPEN DI MELBOURNE: IL MOTIVO? NON AVER POTUTO COMPETERE NEL TORNEO OLTRE A UN INDENNIZZO PER IL PERIODO DI…

Estratto dell'articolo di Matteo Pinci per www.repubblica.it

Uno come lui non poteva arrendersi al primo gioco perso. Il braccio di ferro non è (ancora) finito, la sfida di Novak Djokovic al governo australiano manca ancora dell'ultimo round. L'aria di casa ha rinforzato le sue convinzioni, e dal rifugio extra lusso del suo attico a Novi Beograd, quartiere di palazzi moderni costruiti a ovest del Danubio, ha pianificato la nuova strategia.

Da giocare all'attacco. Come? Con una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'Australia e del circuito Open: i suoi legali sono pronti ad avviare un'azione legale con richiesta di 5 milioni di dollari di indennizzo, una cifra persino superiore al premio da 4,4 milioni che avrebbe potuto assicurarsi vincendo il torneo.

Il motivo? Non aver potuto competere e un risarcimento per il periodo di ingiusta "prigionia" - così è stato vissuto l'isolamento in un albergo destinato agli immigrati. In ballo, anche i 500 mila euro del primo giudizio in terra australiana, favorevole al campione.

