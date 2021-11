"DONNARUMMA ASPETTERÀ LO SPAREGGIO PER DECIDERE SE RIMANERE O CAMBIARE NAZIONALITÀ? ORMAI DÀ MENO SICUREZZE DI TATARUSANU, QUESTO SI È DISTRUTTO CON LE PROPRIE MANI", GIGIO È STATO ASFALTATO SUI SOCIAL DAI MILANISTI (E NON SOLO) PER UN'USCITA A VUOTO AL 90ESIMO DI IRLANDA DEL NORD-ITALIA - GIGIO STA ALTERNANDO GRANDI PARATE A ERRORI MARCHIANI E QUESTO È DOVUTO ANCHE AL FATTO CHE NON STA GIOCANDO DA TITOLARE E CON CONTINUITÀ AL PSG… - VIDEO

Marco Gentile per ilgiornale.it

L'Italia di Roberto Mancini non ce l'ha fatta a qualificarsi direttamente ai mondiali e ora dovrà passare per la tortuosa strada dei playoff se vorrà andare in Qatar. L'attacco composto da Berardi-Chiesa-Insigne ha fatto il solletico all'Irlanda del Nord ed è innegabile come ci sia un problema attaccanti.

Con l'assenza di Immobile per infortunio si sono visti tutti i limiti degli azzurri e anche gli ingressi di Belotti e Scamacca non hanno migliorato affatto la situazione. A centrocampo l'Italia non è stata brillante come al solito mentre in difesa si è anche rischiato di prendere gol in più di un occasione soprattutto per errori individuali.

L'errore di Gigio

Premesso che l'Italia non ha passato il turno per demeriti propri e per non aver segnato più di una rete, e dunque vinto la partita, contro l'Irlanda del Nord, in campo ha regnato l'ansia da prestazione e anche Donnarumma è stato vittima di questa pressione e molti utenti sui social si sono scatenati contro l'ex portiere del Milan. Nel finale di partita, infatti, il portiere del Psg si è reso protagonista di una brutta uscita a vuota sulla trequarti che per poco non costava la sconfitta agli azzurri con Leonardo Bonucci a salvare la squadra di Roberto Mancini e il suo compagno di squadra con un salvataggio sulla linea.

Donnarumma sta alternando grandi parate a errori marchiani e questo è dovuto sicuramente al fatto che non stia giocando da titolare e con continuità al Psg. Qualche giorno fa il 22enne di Castellammare di Stabia ha rilasciato una dichiarazione indicativa di come stia soffrendo l'alternanza con Keylor Navas: "Stare in panchina mi fa male, mi disturba la rivalità con Navas. Al Milan ero abituato a giocare sempre dall'inizio e non è facile", il suo commento ai microfoni di TNT Sports. E ancora: "La rivalità con Navas mi disturba, ma non ha effetto sulle mie prestazioni. A volte stare in panchina mi fa male, ma la situazione si risolverà".

Social avvelenati

Come detto diversi utenti sui social, quasi tutti ovviamente di fede rossonera, gli hanno riservato stoccate al veleno: "Ma quindi Donnarumma aspetterà lo spareggio per decidere se rimanere o cambiare nazionalità?", "Donnarumma ragazzi ormai dà meno sicurezze di Tatarusanu non ironicamente, questo si è distrutto con le proprie mani", e ancora: "Maignan vale 5 Donnarumma. Chi afferma il contrario è in malafede. O non capisce di calcio", "Dal post Europeo, le uniche due volte che ho visto Donnarumma con l'Italia (vs Spagna e stasera) ha combinato due frittatoni, che non si sono trasformati in gol grazie a fortuna (il palo) e compagni (Bonucci). Parigi è stata proprio una scelta lungimirante..."

