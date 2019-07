12 lug 2019 08:25

"DOVEVO ESSERE A IBIZA PER IL MIO ADDIO AL CELIBATO" – PARLA LA SORPRESA DI WIMBLEDON ROBERTO BAUTISTA AGUT CHE OGGI IN SEMIFINALE AFFRONTERA’ DJOKOVIC – IL TENNISTA SPAGNOLO NUMERO 22 DEL MONDO AVEVA GIA’ PROGRAMMATO UN FINE-SETTIMANA FOLLE NELLA PERLA DELLE BALEARI: “E’ MOLTO MEGLIO ESSERE QUI A LONDRA. I MIEI AMICI? PRENDERANNO L’AEREO E SARANNO IN TRIBUNA A VEDERMI” – VIDEO