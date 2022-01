"LA FIORENTINA SEMBRA DIVENTATA LA SUCCURSALE DELLA JUVE" - ZAZZARONI SCATENATO SULLA TRATTATIVA VLAHOVIC - L'ATTACCANTE VIOLA È A UN PASSO DAI BIANCONERI PER 60 MILIONI, EPPURE A TORINO HANNO 209 MILIONI DI PERDITE NELL’ULTIMO BILANCIO: MA IL CLUB SI È CONVINTO CHE COMPRARE UN 21ENNE È UN INVESTIMENTO, NON COME HIGUAIN E CR7 - DUSAN ORMAI HA ROTTO CON I TIFOSI CHE GLI HANNO SCRITTO "ZINGARO" E "GOBBO" - COMMISSO, CHE AVEVA DATO DEI "FIGLI DI PUTTANA" AGLI AGNELLI, COME LA PRENDERÀ? O MEGLIO, DOVE LO PRENDERÀ?

1 - VLAHOVIC, PERCHÉ LA JUVE SPENDE COSÌ: LA SPIEGAZIONE

Guido Vaciago per www.tuttosport.com

dusan vlahovic contro la juventus 2

Come fa la Juventus a spendere tutti quei soldi? Ma non era economicamente in crisi? Le cifre dell’affare Vlahovic, che potrebbe essere chiuso nelle prossime ore, suscitano dubbi e innescano equivoci sulla situazione finanziaria della Juventus e sul piano varato in estate.

dusan vlahovic contro la juventus 3

La Juventus è un club che ha registrato 209 milioni di perdite nell’ultimo bilancio, dopo averne persi 90 nella stagione precedente. Il Covid ha picchiato duro su un club che stava cercando di trovare un equilibrio dopo tanti investimenti pesanti, sui quali svettava quello legato a Cristiano Ronaldo.

striscioni contro vlahovic

È per questo che la Juventus ha deciso di invertire la rotta, come annunciato dallo stesso Andrea Agnelli nell’ultima assemblea dei soci, dove la ricerca dell’equilibrio (ed eventualmente del profitto) è passata davanti alla ricerca dell’espansione dei ricavi. Sostenibilità è diventata la parola d’ordine della Juventus, quella intorno alla quale ricostruire la squadra per aprire un nuovo ciclo. L’addio a CR7 fa parte di questo programma nel quale l’abbattimento dei costi è uno dei cardini.

striscioni dei tifosi della fiorentina contro vlahovic

Ma allora, i 60 milioni per Vlahovic come si inquadrano? È cambiato il vento? No, perché la sostenibilità è un concetto che la Juventus ha sempre espresso insieme a quello di competitività (e Vlahovic aumenta la competitività in modo concreto), ma soprattutto perché nello stendere le nuove regole, la Juventus non si è vietata gli investimenti di mercato.

Purché siano investimenti nel vero senso della parola. Non somme di denaro a fondo perduto, per giocatori che non potrebbero mai essere rivenduti a cifre consistenti (vedi Gonzalo Higuain preso a 90 milioni a 28 anni o lo stesso Cristiano Ronaldo pagato 100 a 33 anni), ma acquisti che nel giro di tre o quattro anni potrebbero essere rivenduti allo stesso prezzo, se non superiore.

L’esempio, in questo senso, è Mathjis De Ligt, che costato 75 milioni (più 10 di commissioni a Raiola) oggi potrebbe fruttarne altrettanti. O Federico Chiesa, che costerà (una volta pagato tutto) circa 55/60 milioni e che ha ricevuto la corte del Bayern Monaco pronto a pagarlo 70 (...).

2 - CERCASI VLAHOVIC DISPERATAMENTE

Ivan Zazzaroni per www.corrieredellosport.it

dusan vlahovic 3

La “malinconoia” di Milan-Juve li ha convinti. Domenica sera è arrivato il via libera al tentativo (disperato) di prendere subito Dusan Vlahovic. Opposta a una concorrente diretta in difficoltà da mesi, la Juve ha infatti confermato di avere limiti e problemi irrisolvibili soprattutto in attacco: Chiesa ne avrà per sette mesi; il solo Morata, peraltro al secondo e ultimo anno di prestito dall’Atletico Madrid (dove non vuole rientrare) non può bastare; la scommessa Kean è al momento perduta e attorno al futuro di Dybala - comprensibile il disagio - la discussione è aperta e le conclusioni inducono alla rielaborazione dell’accordo di ottobre: non più altri quattro anni e mezzo - per 92 milioni e mezzo lordi - come era stato stabilito, bensì tre e con un ingaggio in linea con quello attuale - concreto, a questo punto, è il rischio di perderlo a zero.

dusan vlahovic 2

Ieri a Torino si è tenuto il comitato di controllo rischi in vista del consiglio d’amministrazione di fine febbraio nel quale verranno defi nite le nuove strategie. Il management, insieme all’area tecnica, sta cercando di individuare le risorse per comporre l’offerta e rafforzare seriamente e in modo finanziariamente sostenibile la squadra di Allegri. Che ha un unico obiettivo: quel posto in zona Champions che garantisce denaro, ritorni di vario genere e prestigio.

Dusan Vlahovic

Da tempo Max avverte la necessità di disporre di un centravanti «importante», Vlahovic possiede le caratteristiche giuste, oltre a un’età che autorizza l’investimento a lungo termine: di questi tempi e con preoccupanti chiari di luna, lo sforzo ipotizzato è enorme.

dusan vlahovic 1

Ma se fino a domenica l’operazione era considerata irrealizzabile proprio per via dei conti (- 90), oggi - di fronte a più di un’evidenza tecnica e alla prospettiva dell’esclusione dall’unica coppa che conta - il tentativo in extremis si impone: la raccolta della somma in grado di ammorbidire la Fiorentina, che sembra diventata la succursale della Juve (Chiesa, Bernardeschi), non procede spedita e i tempi sono strettissimi: Ramsey, ad esempio, sta rifiutando tutte le soluzioni che gli sono state presentate e l’Arsenal chiede il prestito di Arthur per soli sei mesi, mentre la Juve è disposta a darlo per un anno e mezzo e con tanto di obbligo di riscatto.

dusan vlahovic 9

In settimana si è aperta anche una pista per Bentancur (Aston Villa) che Allegri libererebbe più volentieri rispetto al brasiliano.

Lo scoglio più alto è rappresentato da Rocco Commisso, irritato dal comportamento di Vlahovic e del suo agente Darko Ristic (l’ultimo incontro durò un quarto d’ora, riferiscono da Firenze) eppure disposto a cedere il ragazzo a un club straniero senza l’inserimento di contropartite.

dusan vlahovic 7

Fino ad ora Ristic ha sempre evitato di ascoltare chi aveva manifestato un interesse concreto, mentre Joe Barone si è seduto al tavolo con le società più motivate: Arsenal (65 milioni cash), Tottenham e Newcastle, approdo - quest’ultimo - sgradito a Dusan: gli arabi si sono spinti fino a 90 milioni.

dusan vlahovic contro la juventus 1

«Difficile, è molto difficile» continuano a ripetere a Torino. Anche perché nessuno riesce a immaginare quale possa essere la reazione del presidente della Fiorentina di fronte a un’offerta last minute proveniente dalla Juve.

dusan vlahovic 6

I rapporti tra la dirigenza e Vlahovic, poi, sono inesistenti, al punto che il solo ad avere contatti col giocatore è Daniele Pradé, oltre naturalmente a Italiano. Lo stesso Vlahovic non si è ancora espresso, se non per dire che vuole portare la Fiorentina in Europa.

dusan vlahovic 8

Tocca a lui - ripetono - assumersi la responsabilità del divorzio immediato, soprattutto se la destinazione è Torino. Inevitabile che a questo punto si giochi una complessa, ancorché rapida e umorale, partita a scacchi perfino sul piano della comunicazione: mancando ancora quattro a mesi alla fi ne del campionato, di fronte a un’uscita pubblica pro Juve, la permanenza di Dusan risulterebbe ingestibile. Quali insomma gli scenari ipotizzabili?

dusan vlahovic 4

1) Il braccio di ferro. Commisso non prende in considerazione l’eventuale offerta della Juve e trattiene Vlahovic fino a giugno, rischiando di doverlo lasciar andare a zero un anno dopo.

2) L’operazione va a buon fine, si fa per dire. La Juve presenta l’offerta più allettante (...), partendo necessariamente da un accordo già raggiunto con l’agente del giocatore; accordo fuorilegge poiché il contratto di Vlahovic scade a giugno 2023.

dusan vlahovic 5

Ma così fan tutti, nel calcio delle irregolarità diffuse. In effetti non posso pensare che a sei giorni dalla chiusura del mercato la Juve tenti il colpo senza disporre dell’approvazione - chiamiamola così - del giocatore.

dusan vlahovic 3

3) Finisce a schiaffi . Metaforici. Dusan forza la mano e si torna al punto 1. Commisso è uomo di cuore ma soprattutto di fegato.

4) Nothing to declare. La Juve ci ripensa e resta così com’è. Dusan non si muove da Firenze fi no a giugno 2023 e sei mesi prima Ristic diventa milionario.

5) Ad ogni modo la Fiesole la senti tu.

