20 ago 2023 20:50

IL "GALLO" BELOTTI TORNA A CANTARE MA NON BASTA: LA ROMA VIENE BLOCCATA SUL 2-2 ALL'OLIMPICO DALLA SALERNITANA DI UNO SCATENATO CANDREVA CHE SEGNA DUE RETI – DOPPIETTA ANCHE PER "IL GALLO" BELOTTI (ZERO GOL IN CAMPIONATO LA SCORSA STAGIONE) CHE SI VEDE ANNULLARE UNA RETE DAL VAR PER UN MILLIMETRO: TIAGO PINTO IN TRIBUNA STENTA A CREDERCI - BUON ESORDIO PER RENATO SANCHES, CHRISTENSEN FA RIMPIANGERE KARSDORP, MALE SPINAZZOLA...