"GASIAMOCI A VICENDA, UNO ISPIRA L’ALTRO. FACCIAMO SÌ CHE QUESTO GIORNO RIMANGA NOSTRO PER SEMPRE" - IL DISCORSO DA BRIVIDI DEL CAPITANO DELL'ITALRUGBY, MICHELE LAMARO, PRIMA DELLA VITTORIA CONTRO L'URUGUAY AI MONDIALI - GRAZIE AL 38-17, GLI AZZURRI VINCONO IL SECONDO MATCH SU DUE: DOPO UN PRIMO TEMPO DA INCUBO, L'ITALIA COMPLETA UNA RIMONTA PAZZESCA NEL SECONDO TEMPO CON 4 METE IN UN QUARTO D'ORA… - VIDEO

1. LE PAROLE DEL CAPITANO MICHELE LAMARO PRIMA DELLA VITTORIA PER 38-17 SULL’URUGUAY

Prima della partita, un video girato negli spogliatoi ha immortalato i momenti precedenti l’entrata in campo con un discorso motivazionale del capitano Michele Lamaro: «Facciamo sì che questo giorno rimarrà nostro per sempre. Gasiamoci a vicenda, uno ispira l’altro. Con quello che facciamo, con la disciplina. Andiamo là fuori e dimostriamolo. Insieme, come una famiglia!».

2. ITALIA BATTE URUGUAY 38-17, SECONDA VITTORIA AZZURRA AI MONDIALI DI RUGBY.

Una partita dai due volti nel senso più letterale del termine quella fra Italia e Uruguay, prima della terza giornata della Rugby World Cup 2023. Gli Azzurri sono stati in grado di risollevare una partita che all’intervallo era sul 17-7 per gli avversari, trasformandolo nel 38-17 finale grazie a 4 mete in 15 minuti. Il primo tempo dell’Italia era iniziato bene. […]

IL PRIMO TEMPO DA INCUBO DELL'ITALIA

È dalla fine del primo quarto di partita che l’Italia perde il bandolo della matassa. Al 23’ Lamaro concede un intercetto agli avversari, che si portano a 5 metri dalla linea. Niccolò Cannone si becca un giallo per un fallo cinico e lascia la squadra in 14. Sul drive da rimessa laterale che ne consegue, Fischetti commette un altro fallo impedendo la meta avversaria: per l’arbitro Gardner è meta di penalità e secondo giallo.

Il punteggio è in parità e l’Italia e in 13 contro 15, ma oltre ai problemi disciplinari sanguina possessi nel punto d’incontro, dove Manuel Ardao banchetta con 3 turnovers in appena 20 minuti. La doppia inferiorità numerica costa un’altra meta, segnata da Freitas al 37’ dopo una lunga azione d’attacco. Etcheverry ci mette anche il drop a tempo scaduto per andare al riposo su un minaccioso +10. L’Uruguay ha tenuto il possesso per il 58% del tempo e ha occupato il territorio italiano per il 62% del tempo.

ITALIA, RISCOSSA NELLA RIPRESA

Nella ripresa, però, si presenta un’altra Italia. Al 43’ il capitano dei Teros Villaseca si prende un giallo per un placcaggio alto su Pani. L’Italia va a 5 metri con la punizione, ma sul drive Nicotera è tenuto alto. Poco male: due minuti dopo Lamaro va oltre la linea di pura voglia. Passano sette minuti e segna Monty Ioane, dopo una prolungata azione offensiva azzurra. L’Italia ora è ben più precisa e puntuale nel punto d’incontro, Alessandro Garbisi accelera la manovra e la linea arretrata trova spazi importanti. Li trova anche Lorenzo Cannone, straripante come ball carrier a inizio ripresa, quando segna la meta del bonus al 56’, facendosi perdonare il 3 contro 1 ignorato un attimo prima nei 22 metri avversari.

Chiude i conti all’ora di gioco Nacho Brex, con Garbisi ad arrotondare il punteggio a dieci minuti dal termine. Gli Azzurri si prendono i 5 punti desiderati e si avviano alle due gigantesche sfide che li attendono contro Nuova Zelanda e Francia. Per un tempo il sogno di inseguire i quarti di finale si era prematuramente trasformato in un incubo, ma i secondi 40 minuti hanno restituito l’idea della forza che la nazionale azzurra può avere quando macina gioco a tutta forza. […]

