"GIOCARE UNA GIORNATA DI SERIE A ALL'ESTERO? È UNA COSA CHE STIAMO VALUTANDO" - IL PRESIDENTE DELLA LEGA SERIE A LORENZO CASINI VORREBBE PORTARE IN TOUR IL CALCIO ITALIANO (NEANCHE FOSSE PUPO O I RICCHI E POVERI). MA SI È RESO CONTO CHE NON INTERESSA A NESSUNO? DURANTE LA SEMIFINALE DI SUPERCOPPA TRA NAPOLI E FIORENTINA A RIAD, LO STADIO ERA SEMI-VUOTO. COME PENSA, INVECE, DI AUMENTARE L'ATTRATTIVITA' DEL PALLONE ITALICO? - STASERA ALLE 20, INTER E NAPOLI SI SFIDERANNO NELLA FINALE DI SUPERCOPPA A RIAD…

Da www.ilnapolista.it

“Far giocare una giornata intera di campionato all’estero? È una cosa che stiamo valutando, con pro e contro. Il primo, ovvio, è relativo ai tifosi che potrebbero perdere una giornata. Il luogo sarebbe da determinare. Tra l’altro al momento non sarebbe possibile senza autorizzazione di Fifa e Uefa”. Altro che polemiche per la Supercoppa italiana a Riad senza pubblico. Lorenzo Casini vede un futuro commerciale per la Serie A da esportazione e rilancia.

“Esportare questa competizione è un tentativo iniziato già negli anni 90 con la prima partita a Washington. l’Arabia Saudita è diventato un Paese di riferimento, già diversi anni fa e guardando quello che il Paese sta facendo in prospettiva di Expo 2030 e dei Mondiali 2032 era un momento importante esserci. Come Serie A, non chiediamo solo al mercato arabo. C’è la possibilità di creare visibilità e relazioni non solo commerciali ma che diventano diplomatiche. Il mercato arabo ci chiede quello che mi pare sia avvenuto: portare la tradizione, la notorietà e il talento del calcio italiano”.

A proposito del formato final four per la Supercoppa Italiana Casini dice: “Le società mi dicono che sono molto soddisfatte. Tenuto conto che era la prima volta che sperimentavamo questo format a final four, tutto si può migliorare però siamo soddisfatti di come è andata. La scelta fatta negli anni scorsi aveva una logica e in questo senso per il futuro gli Stati Uniti potrebbero essere un luogo in cui avrebbe senso andare, pensando agli investimenti per i Mondiali 2026. Poi c’è l’India dove non andremo a giocare a cricket, ma è un mondo nuovo e abbiamo avuto lì un campione come Del Piero che ci ha provato a giocare. In assemblea non ne abbiamo ancora parlato, ma non sottovaluterei anche l’Italia dove sperimentare dei luoghi in final four”.

napoli fiorentina supercoppa riad
AURELIO DE LAURENTIIS IN ARABIA SAUDITA PER LA SUPERCOPPA
inter lazio supercoppa