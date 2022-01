23 gen 2022 19:22

LA "GOGGIATA" CHE NON T’ASPETTI - DISTORSIONE AL GINOCCHIO PER L’AZZURRA DOPO LA SPAVENTOSA CADUTA NEL SUPER G DI CORTINA: "MA PER LE OLIMPIADI CI PROVERÒ" - PER LA SCIATRICE AZZURRA LESIONE PARZIALE DEL LEGAMENTO E ANCHE UNA PICCOLA FRATTURA AL PERONE - "DA DOMANI PERÒ COMINCERÒ LA FISIOTERAPIA" - L’ANNO SCORSO LA GOGGIA SI ERA INFORTUNATA ALLA VIGILIA DEI MONDIALI DI CORTINA - VIDEO