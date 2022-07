I "GRANATA" SCOPPIANO - IL VIDEO DELLA LITE TRA JURIC E VAGNATI E' LA GOCCIA CHE FA TRABOCCARE LA FRUSTRAZIONE DEI TIFOSI DEL TORINO CHE ACCUSANO CAIRO DI NON INVESTIRE (HANNO RIBATTEZZATO LA SQUADRA "CAIRESE FC") - QUEST'ANNO, DOPO GLI ADDII PESANTI DI BELOTTI, BREMER ANSALDI, POBEGA, BREKALO, MANDRAGORA E PRAET, NEANCHE L'ALLENATORE È RIUSCITO A STARE ZITTO - MA URBANETTO HA PARLATO CHIARO: IL CALCIO ITALIANO E' INSOSTENIBILE, BISOGNA TAGLIARE I COSTI E RIPARTIRE DAI GIOVANI (AUGURI!)

Emanuele Gamba e Fabrizio Turco per “la Repubblica”

juric vagnati rissa 4

Già da molti anni i tifosi chiamano quella squadra granata la Cairese Fc, prendendo le distanze sentimentali da un'entità che non riconoscono, in cui non si identificano e che sono oramai sul punto di disprezzare.

L'ultima figuraccia in video e in voce, con allenatore e direttore sportivo che si insultano e spintonano davanti all'hotel del ritiro mentre qualcuno (con ogni probabilità un tesserato) li riprende di nascosto da un balconcino, ha ingigantito il senso di vergogna e mortificazione che il granata medio si porta appresso da tempo e che ne raggela l'anima come una carezza nera.

cairese fc

Alle origini di quello scazzo da osteria ci sono tensioni interne che si trascinano da un anno, ma soprattutto un disamore della piazza che galoppa da un decennio e un clima avvelenato che nega la voglia e il piacere di spendersi per la squadra (l'ultima bandiera, Belotti, ha preferito andarsene senza neanche sapere dove) e che è più grave di un fallimento, di una retrocessione: è una catastrofe morale che ha stravolto i connotati del Toro, la cui gente - che si nutre di speciali emozioni che Cairo non comprende - è ormai altrove: c'è il serio rischio che nessuno, quest' anno, venderà meno abbonamenti, ma è ormai da tempo che la cosiddetta Cairese ha il deserto attorno, senza che Cairo dia l'idea di preoccuparsene.

juric vagnati

Anche ieri ha fatto finta di nulla. Ha fatto circolare un messaggetto («Si sono chiariti, riappacificati e sono più uniti e in sintonia di prima. Altro non c'è da aggiungere») che non affronta, non risolve, non aggrava. Rinvia e basta. Un altro si sarebbe presentato all'alba nella sede del ritiro austriaco per prendere in mano la situazione, parlare a squadra e tifosi, dimostrare che non è mica lui, al contrario dell'interpretazione più diffusa, quello che il ds Vagnati definisce, senza nominarlo, e senza che Juric batta ciglio, «testa di c.». Invece niente.

andrea belotti

Le frizioni tra allenatore e diesse fanno parte del gioco, è il contesto ad averle acuite. Juric, che non ha mai lesinato critiche pubbliche alla programmazione miope della società, vorrebbe giocatori che non gli possono prendere (Ilic e Kumbulla) e ne boccia altri che Vagnati ha in mano (Maggiore, Denayer). Juric se ne lamenta con Cairo, Vagnati si sente pugnalato alle spalle e perde le staffe: «Devi rispettarmi, io che ti ho sempre difeso con quel testa di c.»: si riferisce al presidente?

gleison bremer

Vagnati è sotto pressione: da una parte ha un allenatore difficilissimo da accontentare (e che gli dice in faccia di considerarlo un incapace), dall'altra un proprietario che non gli dà spago tirando sul prezzo di qualunque operazione, ritardando qualsiasi trattativa nonostante la squadra abbia perso sei colonne (Bremer, Brekalo, Belotti, Mandragora, Praet, Pobega).

i tifosi del torino contestano la societa 5

Non una è stata rimpiazzata. Ma Cairo è un temporeggiatore seriale, temporeggia su tutto: sul mercato come sulla lite d'estate, sul vivaio come sugli impianti, visto che il Filadelfia è incompleto da sempre né è stata posata la prima pietra del centro sportivo progettato sei anni fa, come se ad animarlo fosse un ostentato disinteresse, lo stesso di cui ora lo sta ripagando la gente, che posta la foto del protagonista del mercato granata, il famoso " Aunpasso ", e va al botteghino a chiedere «un abbonamento in prestito con diritto di riscatto», la formula con cui ieri è arrivato Lazaro, l'esterno destro che l'Inter presta in giro da tre anni e le viene sempre restituito.

i tifosi del torino contestano la societa 4

Al di là delle divergenze tra allenatore e diesse, è l'insussistenza di un progetto a dare sui nervi ai protagonisti. Vagnati verrà forse liquidato a settembre perché non si può licenziare un ds in pieno mercato, ma anche Juric è al limite e già a giugno avrebbe provato ad andarsene fermato però da Cairo, per il quale l'allenatore è un parafulmine. Nel frattempo, qualcuno ha messo in circolo quel filmato, con il gusto di chi solleva il coperchio della pentola: la vera sorpresa è averci trovato dentro qualcosa, il senso è che tutti dovessero sapere cosa.

