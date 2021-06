23 giu 2021 16:40

"GREG-ORO", NON FACCIAMO SCHERZI! ALLARME PER GREGORIO PALTRINIERI A UN MESE DAI GIOCHI DI TOKYO: UNO DEGLI ATLETI AZZURRI DI PUNTA HA LA MONONUCLEOSI – LA CERIMONIA AL QUIRINALE: MATTARELLA CONSEGNA IL TRICOLORE AI PORTABANDIERA AZZURRI (ELIA VIVIANI E JESSICA ROSSI PER OLIMPIADI, BEBE VIO E FEDERICO MORLACCHI PER LE PARALIMPIADI) - LE PAROLE DI MALAGO' - VIDEO