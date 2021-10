"HAI DETTO SCIMMIA A ME?VIENI QUI A DIRMELO IN FACCIA!”, LA FURIA DI KOULIBALY DOPO GLI INSULTI RAZZISTI A LUI, OSIMHEN, ANGUISSA DA PARTE DI UN GRUPPETTO DI TIFOSI VIOLA – LE SCUSE DELLA FIORENTINA – IL SIPARIETTO MOURINHO-SPALLETTI: "GRANDE SPALLETTONE, MA CHE VUOI VINCERE TUTTE LE PARTITE? SECONDO ME TU DEVI PERDERE LA PROSSIMA FUORI CASA..." (SARÀ ROMA-NAPOLI…) - UN SUPER MILAN SBANCA BERGAMO. ORA E' A MENO DUE DAL NAPOLI: VIDEO

Da gazzetta.it

Il Milan sbanca Bergamo e si conferma una pretendente di primo piano per lo scudetto. Al Gewiss Stadium finisce 3-2 per i rossoneri con reti di Calabria (dopo 28 secondi, il gol più rapido di questo campionato), Tonali e Leao. Per l’Atalanta rigore di Zapata e rete di Pasalic nei minuti finali. Una vittoria vitale per la classifica del Diavolo, che si rimette due gradini sopra l’Inter e resta nella scia (-2) del Napoli capolista.

atalanta milan

Ma una vittoria fondamentale anche per le ambizioni stagionali, dal momento che avviene sul campo di una diretta concorrente per la Champions. A restare negli occhi della prestazione rossonera soprattutto la lucidità in fase offensiva e il grande stato di forma atletico. Come se non ci fosse stato l’impegno infrasettimanale in Champions. L’Atalanta fa mea culpa: il primo gol è agevolato da una papera di Musso, sul secondo Freuler regala palla a Tonali.

MOURINHO-SPALLETTI

Da gazzetta.it

mourinho spalletti

Prima il siparietto con Josè Mourinho (“Grande Spallettone, grande. Ma che vuoi vincere tutte le partite? Secondo me tu devi perdere la prossima fuori casa... (sarà Roma-Napoli, ndr)”), poi l’analisi della settima vittoria di fila: Luciano Spalletti guarda tutti dall’alto col suo Napoli. “Non era facile vincere contro la Fiorentina. Non ci viene facile, dobbiamo imporci di avere certi comportamenti.

Con due pallate dietro la linea difensiva diventa difficile. La verità è che le 5 sostituzioni allungano la vita alle partite, l’ho detto anche nell’ultima conferenza. Non basta nemmeno più avere due gol di vantaggio, se cambi 4 uomini puoi cambiare la partita, soprattutto se hai elementi validi”.

jose mourinho

Alla fine, comunque, Spalletti non è contento. “Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Non siamo riusciti a far arrivare una palla giocabile a Mertens e Petagna. Anguissa è uscito alla grande nel secondo tempo, meglio da mediano. È stata una partita un po’ sofferta, l’abbiamo meritata ma è stato un successo risicato. Comunque dobbiamo recuperare bene qualche uomo: Mertens e Demme stanno di fatto iniziando ora, abbiamo bisogno di loro. La punizione vincente di Zielinski? L’ha fatta il Dortmund e ce l’ha fatta vedere il nostro analista, siamo uno staff completo, ci dividiamo i compiti. La punizione l’avrebbe potuta battere anche Mario Rui. Siamo uno staff, ci dividiamo i compiti”.

KOULIBALY

Da gazzetta.it

koulibaly anguissa osimhen

Una vergogna che si ripete. Se succede a Firenze, la culla della cultura italiana, allora significa che ci sono davvero poche speranze di cambiare la testa di persone che sono davvero piccole piccole. Alla fine di Fiorentina-Napoli, un gruppettino di pseudo tifosi viola (tutti facilmente identificabili, immaginiamo) hanno pesantemente insultato Victor Osimhen, André-Frank Zambo Anguissa e Kalidou Koulibaly.

Soliti, purtroppo, “buu”. Solo che stavolta si è andati oltre. Ma se Anguissa e Osimhen si sono limitati a sorridere entrando negli spogliatoi, non così è stato con Koulibaly andato su tutte le furie dopo aver sentito la parola “Scimmia”. “Hai detto scimmia a me? Vieni qui a dirmelo, vieni qui a dirmelo in faccia!”, ha risposto Kalidou trattenuto dall’addetto alle pubbliche relazioni del Napoli, davanti a numerosi testimoni che hanno assistito all’episodio, tanto che il club viola si è poi scusato col giocatore e il club per l’accaduto.

koulibaly