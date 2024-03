"HO DETTO TI FACCIO NERO" - ACERBI SI DIFENDE DALLE ACCUSE DI OFFESE RAZZISTE NEI CONFRONTI DI JUAN JESUS DURANTE INTER-NAPOLI - IL DIFENSORE HA AVUTO UN CONFRONTO CON LA DIRIGENZA NERAZZURRA PER SPIEGARE LA SUA VERSIONE DEI FATTI: IL CLUB DECIDERÀ IL VERDETTO DEL GIUDICE SPORTIVO PRIMA DI PRENDERE UNA DECISIONE SUL SUO FUTURO (NON SI ESCLUDE UN SUO ADDIO IN CASO DI COLPEVOLEZZA) - ACERBI RISCHIA UNA SQUALIFICA DI ALMENO 10 GIORNATE E UNA MULTA DAI 10MILA AI 20MILA, MA ANCHE I SUOI COMPAGNI DI SQUADRA RISCHIANO PROVVEDIMENTI…

Estratto dell'articolo di Domenico Esposito per www.sport.virgilio.it

francesco acerbi juan jesus

Sarà la Procura della Figc, incaricata dal Giudice Sportivo, a far luce sul caso Acerbi-Juan Jesus e i presunti insulti razzisti rivolti al difensore del Napoli. […] Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Acerbi, escluso dalla Nazionale e quindi costretto a saltare la tournée negli Stati Uniti, ha incontrato ieri la dirigenza dell’Inter, cui ha ribadito di non aver mai pronunciato frasi razziste all’indirizzo di Juan Jesus.

La Rosea riporta le parole che avrebbe detto il nerazzurro all’avversario: “Ti faccio nero”, versione che non coincide affatto con la denuncia anche via social del giocatore del Napoli (“mi ha detto ‘vai via negro‘”). […]

INTER, CHE COSA RISCHIANO ACERBI E I SUOI COMPAGNI DI SQUADRA

JUAN JESUS E FRANCESCO ACERBI

Nel caso ne fosse accertata la responsabilità, Acerbi rischierebbe fino a 10 giornate di squalifica oppure a tempo determinato e un’ammenda dai 10mila ai 20mila euro così come previsto dall’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Occhio, però. Perché potrebbero rischiare provvedimenti disciplinari anche i compagni di squadra. Lo ha spiegato a Radio Kiss Kiss l’avvocato del Napoli Mattia Grassani. “Sì, potrebbero pagare l’atteggiamento omertoso per ‘aver visto senza denunciare‘ ciò che è successo in campo”. Non solo. Secondo il legale, pure l’Inter rischia di incappare in una sanzione per responsabilità diretta di un suo tesserato.

JUAN JESUS E FRANCESCO ACERBI

LA POSIZIONE DELL’INTER E IL FUTURO DI ACERBI IN NERAZZURRO

La Gazzetta dello Sport sottolinea che l’Inter vuole a tutti i costi evitare che il nome del club sia accostato al razzismo, per cui, quando il Giudice Sportivo si esprimerà in maniera definitiva sulla vicenda, potrebbe decidere di adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di Acerbi, al punto da mettere in discussione anche la sua permanenza nel club lombardo. […]

ARTICOLI CORRELATI