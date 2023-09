28 set 2023 19:58

"HO LOTTATO PER SOPRAVVIVERE" - A QUASI SETTE MESI DAL RICOVERO IN OSPEDALE PER UN'EMORRAGIA CEREBRALE, IL PUGILE DANIELE SCARDINA, ALIAS KING TORETTO, PUBBLICA UN POST SU INSTAGRAM PER PARLARE DELLE SUE CONDIZIONI: "SAREBBE BELLO ESSERE QUI OGGI PER DIRVI CHE HO RAGGIUNTO IL TRAGUARDO. PURTROPPO NON È COSI'. LA RIABILITAZIONE RICHIEDE TANTO DURO LAVORO, SIA FISICO CHE MENTALE. PIANO PIANO, PERÒ, LO FARÒ…