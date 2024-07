"HO PIANTO DOPO AVER PERSO CONTRO ALCARAZ AGLI US OPEN E UN PO' ANCHE DOPO IL MATCH AL ROLAND GARROS" – JANNIK SINNER SI CONFESSA AL “TIMES” ALLA VIGILIA DEL DEBUTTO A WIMBLEDON: “SONO PRONTO A DARE IL 100%. NON SO SE SONO IL FAVORITO SULL’ERBA. SE DJOKOVIC RITROVA STABILITÀ FISICA SARÀ MOLTO DIFFICILE DA BATTERE. ALCARAZ HA VINTO QUI L'ANNO SCORSO. ANCHE IO HO LE MIE CHANCE ESATTAMENTE COME LORO, CERTO, MA VEDIAMO…”

"Ho pianto dopo aver perso contro Alcaraz agli Us Open, un po' anche dopo il match al Roland Garros". Jannik Sinner a cuore aperto per le colonne del 'Times', nella circostanza di un'intervista concessa a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon, esattamente il giorno di Italia-Svizzera (sabato 29 giugno) e pubblicata quest'oggi dalla testata americana.

L'azzurro non si è nascosto e ha svelato il suo stato d'animo dopo due sconfitte difficili da digerire contro Carlos Alcaraz tra il 2023 e il 2024, a fronte però di tanti successi che gli hanno garantito la posizione numero uno del ranking mondiale.

Sinner e l'intervista al Times: le lacrime dopo i match con Alcaraz

"Non ho ancora pianto di felicità, ma l'ho fatto dopo aver perso contro Alcaraz agli US Open, un po’ anche dopo la partita al Roland Garros. Ci sono sempre momenti in cui provi emozioni che non vuoi, questo significa che tieni allo sport e vuoi raggiungere il massimo livello.

La prima sfida con Alcaraz? La ricordo, stava già giocando meglio di me. Aveva15 anni, di due anni più giovane, solitamente a quell’età è un’enorme differenza: ho pensato che avesse qualcosa di speciale". Pura sincerità di Jannik Sinner e parole al miele verso il suo collega Carlos Alcaraz, nel contesto di una rivalità sana tra talenti generazionali. L'azzurro e lo spagnolo, qualora dovessero avanzare indisturbati a Wimbledon, si affronterebbero in semifinale, la terza a livello Slam dopo gli Us Open 2022 e il Roland Garros 2024.

Sinner e l'obiettivo Wimbledon

Il numero uno al mondo si è pronunciato anche sui Championships, facendo riferimento ai principali contendenti al titolo, ossia proprio Carlos Alcaraz e il rientrante Novak Djokovic. In generale, Sinner è parso ottimista in ottica dello Slam sull'erba di Londra: "Sono pronto a dare il 100%.

Non so se sono il favorito per vincere Wimbledon. Se Djokovic ritrova stabilità fisica sarà molto difficile da battere. Alcaraz ha vinto qui l'anno scorso. Anche io ho le mie chance esattamente come loro, certo, ma vediamo. A tutte queste domande verrà data risposta nelle prossime due settimane".

