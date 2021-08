4 ago 2021 12:17

"HO SENTITO UN PAIO DI TIME OUT DEL CT BLENGINI, TROPPO TRANQUILLI, NON DICO CI VUOLE SANGUE AGLI OCCHI E FACCIA DA LEONI, MA QUASI. SONO PARTICOLARI CHE TI FANNO CAPIRE QUANTO SI TENGA AD UNA MANIFESTAZIONE" – LUIGI MASTRANGELO, ARGENTO CON L’ITALVOLLEY A ATENE 2004, A “TUTTI CONVOCATI” (RADIO 24) ACCUSA LE SCELTE DELLA FEDERAZIONE: “CONDIZIONATI DA BLENGINI GIÀ EX? PUÒ AVERE INFLUITO SÌ, UN ALLENATORE GIÀ FUORI NON LO MANDO NEANCHE…"