"HO SENTITO UN PAIO DI TIME OUT DEL CT BLENGINI, TROPPO TRANQUILLI, NON DICO CI VUOLE SANGUE AGLI OCCHI E FACCIA DA LEONI, MA QUASI. SONO PARTICOLARI CHE TI FANNO CAPIRE QUANTO SI TENGA AD UNA MANIFESTAZIONE" – LUIGI MASTRANGELO, ARGENTO CON L’ITALVOLLEY A ATENE 2004, A “TUTTI CONVOCATI” (RADIO 24) ACCUSA LE SCELTE DELLA FEDERAZIONE: “CONDIZIONATI DA BLENGINI GIÀ EX? PUÒ AVERE INFLUITO SÌ, UN ALLENATORE GIÀ FUORI NON LO MANDO NEANCHE…"

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LUIGI MASTRANGELO LUIGI MASTRANGELO

 

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HO VISTO MARADONA A DESTRA - A NAPOLI HUGO, FRATELLO DEL PIBE, SI È CANDIDATO COME CAPOLISTA IN UN'ASSOCIAZIONE GUIDATA DAL MELONIANO RIVELLINI E HA SPACCATO LA FAMIGLIA: IL FIGLIO DI DIEGO HA PRESO LE DISTANZE DALLO ZIO ("IO NON POTREI") - HUGO SI STIZZISCE DI FRONTE ALLE DOMANDE ("MA QUALE POLITICA, MI OCCUPO DI SPORT") PERÒ CHISSÀ COSA NE PENSEREBBE "EL DIEZ", CHE ERA AMICO DI CASTRO, AVEVA IL TATUAGGIO DI CHE GUEVARA E DICEVA: "IO SONO SINISTRO, TUTTO SINISTRO, DI PIEDE, DI FEDE, DI CERVELLO"

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