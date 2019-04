Allegri vs Adani: "Io ho vinto 6 scudetti e tu stai zitto" #InterJuve pic.twitter.com/bhfPcHDKgO — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) 27 aprile 2019

Intervenendo ai microfoni di Sky Sport, Allegri ha avuto un diverbio con Daniele Adani in riferimento al gioco e alla partita con l’Ajax: “In Champions abbiamo subito quattro ripartenze, non il gioco degli olandesi e questo ha fatto sembrare che loro abbiano fatto una grande partita. Un po’ come è successo con l’Inter. Ho avuto poche volte Douglas Costa, così come Cuadrado, Dybala prima parte bene poi ha avuto difficoltà. Fui criticato al Milan quando misi tre mediani, che mi hanno fatto vincere lo scudetto. Fare l’allenatore non vuol dire fare gli schemi tattici. Al giorno d’oggi stanno diventando tutti teorici. Io sono un pratico. Adani sei il primo che legge i libri e di calcio non sai niente. Non hai mai fatto l’allenatore, sei lì dietro e non sai cosa succede. Ora parlo io e stai zitto. Come allenatore ho vinto sei scudetti, quindi stai zitto. Se volete ora mi state a sentire, ora parlo io altrimenti me ne vado”. "Sta zitto lo dici a tuo fratello", la replica di Adani.

