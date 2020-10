"ILICIC HA AVUTO IL CORONAVIRUS E POI LA DEPRESSIONE”. LA RIVELAZIONE DEL PAPU GOMEZ AI MEDIA ARGENTINI – “NELLA VITA PUÒ ARRIVARE UN MOMENTO IN CUI LA TESTA TI ESPLODE, MA PER FORTUNA ORA STA BENE, È TORNATO ED È MOLTO IMPORTANTE PER NOI" – L’ATALANTA E’ NELLA STAGIONE DELLA CONSACRAZIONE: “L’ANNO SCORSO FORSE SIAMO STATI UNA SORPRESA MA ORA CI SIAMO FATTI UN NOME E..."

Il dramma di Bergamo, il calcio che si ferma, la malattia maledetta che trasforma i sorrisi in lacrime, il manto nero della depressione che avvolge tutto nel suo buio anche se sei sul palcoscenico del mondo, ammirato da tutti e attorno a te si parla di Pallone d'Oro: il caso di Josip Ilicic aveva commosso non solo l'Atalanta ma tutto il mondo sportivo italiano e internazionale, e ora che il talento sloveno ha ritrovato la gioia di vivere e di giocare - lasciando alle spalle i momenti difficili e complicati - si può parlare anche più serenamente di quello che ha vissuto, senza timore di affrontare le cose come sono.

A rivelare i motivi che hanno allontanato Ilicic dal nerazzurro, dal calcio e da tutto il mondo sportivo che lo circondava, per cercare rifugio lontano da tutto e da tutti, è stato il Papu Gomez, compagno di squadra e amico del campione di Gasperini, in un'intervista rilasciata a Tyc Sports: "Sì, Josip ha avuto il Coronavirus - ha ammesso l'argentino - e ha sofferto molto, cadendo in depressione.

Nella vita può arrivare un momento in cui la testa ti esplode, ma per fortuna ora sta bene, è tornato ed è molto importante per noi". L'Atalanta è infatti nella stagione della consacrazione, protagonista in Italia e in Europa: "L’anno scorso forse siamo stati una sorpresa ma ora ci siamo fatti un nome - continua - e possiamo competere con qualsiasi squadra. Sappiamo di rischiare dietro, è vero, ma il nostro gioco offensivo ci ha portato fino a qui, siamo sempre tanti in area e siamo in grado di segnare tanto. Il futuro? A febbraio faccio 33 anni, ho tre anni di contratto qui, voglio restare e continuare anche nel club una volta finita la mia carriera".

