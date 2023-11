"IMMOBILE? ALTRI STANNO MEGLIO” – SPALLETTI, CHE PERDE LOCATELLI (E RISCHIA DI FARE A MENO ANCHE DI CRISTANTE E CAMBIASO) PER LE 2 SFIDE DECISIVE CONTRO MACEDONIA DEL NORD E UCRAINA, SPIEGA PERCHE’ HA ESCLUSO IL BOMBER DELLA LAZIO – "JORGINHO? MI HA MOSTRATO IL SUO AFFETTO PER LA NAZIONALE" - “TOTTI? MI HA FATTO PIACERE RIPARLARCI” - "CONTRO L'INGHILTERRA HO VISTO MOLTI FASCI DI LUCE: DI SOLITO LE SCONFITTE SI TENDE A CANCELLARLE, MA DI QUELLA PARTITA CI SONO MOLTE COSE CHE…”

Da gazzetta.it - Estratti

spalletti nazionale

"Immobile lo riteniamo un calciatore molto importante, che seguiamo sempre con totale attenzione, come seguiamo tutti i calciatori. Andiamo a vedere le partite, gli allenamenti e teniamo di conto di molte cose facendo le convocazioni. In questo momento mi sembrava che gli altri tre fossero più in condizione anche se nell'ultima partita di coppa ha fatto gol e gli ho fatto i complimenti". Lo ha detto il c.t. azzurro Luciano Spalletti dal ritiro di Coverciano dove la Nazionale prepara la gara di qualificazione in programma venerdì prossimo contro la Macedonia del Nord.

"Faccio le convocazioni con l'obiettivo di prendere i migliori per vincere le partite - ha aggiunto -. Ho fatto scelte in base al momento che certi calciatori attraversano nei loro club. Quando ho fatto le prime convocazioni, Jorginho non aveva mai giocato, però lui aveva sempre fatto sentire il desiderio di far parte di questo gruppo, ci avevo parlato per telefono e mi aveva fatto sentire l'affetto per questi colori e questa maglia, ora gioca con regolarità, sta meglio ed è qui".

ciro immobile segna in macedonia italia

"Andiamo a tentare di vincere la prima partita. Poi ci possono essere da fare valutazioni per alcuni giocatori per le due partite ravvicinate. È chiaro che qualcosa verrà cambiato". Ha continuato il c.t. al centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri hanno iniziato la preparazione in vista delle prossime due partite del girone di qualificazione all'Europeo, contro Macedonia del Nord e Ucraina. "La paura? Ce l'abbiamo al fianco, ci camminiamo insieme", ha aggiunto Spalletti, rispondendo a chi gli ha chiesto se teme di più la Macedonia o l'Ucraina. Il commissario tecnico ha poi spiegato che "contro l'Inghilterra ho visto molti fasci di luce e non mi sono trovato in un buio intenso: di solito le sconfitte si tende a cancellarle, ma di quella partita ci sono molte cose fatte bene, e in alcuni momenti benissimo, che dobbiamo mantenere".

LUCIANO SPALLETTI italia malta spalletti