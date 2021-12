"GLI INFORTUNI NON ARRIVANO SOLO PER I PROBLEMI FISICI MA ANCHE PER LE TENSIONI" - VINCENZO SANTOPADRE, IL COACH DI MATTEO BERRETTINI PARLA DELLA FRAGILITA' DEL MIGLIOR TENNISTA ITALIANO: L’INFORTUNIO DELLE ATP FINALS È RIASSORBITO. TUTTO È STATO AMPLIFICATO DAL CONTESTO IN CUI SI È VERIFICATO. APPENA RINUNCIATO AL SOGNO DEL MASTER, MATTEO VEDEVA NERO. UN’ALTRA VOLTA, PROPRIO A TORINO, NEL TORNEO CHE INSEGUIVA DA BAMBINO...”

Da www.ilnapolista.it

Sul Corriere della Sera un’intervista al coach di Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre. Parla delle condizioni fisiche del tennista.

«L’infortunio delle Atp Finals è riassorbito. Si è creato sulla cicatrice del problema che Matteo aveva avuto nel gennaio scorso in Australia, ma per fortuna più leggero. Tutto è stato amplificato dalle emozioni e dal contesto in cui si è verificato».

Il momento più buio è stato dopo il ritiro con Zverev, racconta.«Nello spogliatoio, appena rinunciato al sogno del Master, Matteo vedeva nero: un’altra volta, proprio a Torino, nel torneo che inseguiva da bambino… A caldo, lui non esterna. Né cazzotti agli armadietti né imprecazioni, cioè. È un dolore che ha vissuto dentro, quasi in silenzio. Lo conosco da quando aveva 14 anni: in certe situazioni, se gli stai troppo addosso gli fai un danno. L’ho abbracciato forte e ho fatto un passo indietro».

Continua:«Se fosse stata una finale Slam, forse qualche rischio ce lo saremmo preso. Ma così, con il girone e tutto il resto, rischiavamo di aggravare il problema e trascinarlo».

Berrettini ha una fragilità congenita. «Matteo sa bene che gli infortuni nel tennis sono una possibilità: vanno ridotti. Adesso che si è stabilizzato nei top 10, non ha più la smania di strafare. Dovrà gestire forze ed energie per tutta la carriera, non vuol dire che si impegnerà meno. Il mio compito è farlo crescere tenendolo lontano dall’infermeria. Gli infortuni non arrivano solo per i problemi fisici ma anche per le tensioni che ti portano a giocare rigido e ad esasperare i movimenti. Saremo ancora più attenti e scientifici».

E sui programmi per il 2022: «Gli Slam, i 9 Master 1000, la Davis, poco altro. La novità, dopo l’Australia, sarà la tournée in Sud America, Rio sulla terra e Acapulco sul cemento, per esplorare situazioni inedite. Lui ci tiene: la nonna materna, Lucia, è brasiliana».

