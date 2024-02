"INIZIO A CREDERE ALL'ESISTENZA DELLA NUVOLA DI FANTOZZI" - WALTER SABATINI, CHE SFIGA! IL D.G. DELLA SALERNITANA SI È FRATTURATO UNA GAMBA: "DOPO LA VERTEBRA FRATTURATA LO SCORSO MESE IERI SERA HO DECISO DI FRATTURARMI UNA GAMBA, DUNQUE PER CHI MI VEDRÀ NEL PROSSIMO MESE NON VI SPAVENTATE (SONO VERAMENTE BRUTTO), POSSO VIVERE ANCHE SENZA POLMONI, VERTEBRE E GAMBE FINCHÉ HO SALERNO…"

Estratto dell'articolo di Roberto Guerriero per www.gazzetta.it

walter sabatini foto di bacco (7)

Che sia una stagione tormentata per la Salernitana è fin troppo evidente e l'ultimo posto in classifica sintetizza le difficoltà dei campani. Ma la sfortuna, legata ai troppi infortuni dei calciatori in questi mesi, ora ha contagiato anche la dirigenza. A farne le spese il d.g. Walter Sabatini, da dicembre subentrato a Morgan De Sanctis. Proprio l'esperto dirigente, che ieri aveva vissuto una intensa giornata a Salerno al fianco del nuovo allenatore Fabio Liverani, ha raccontato la sua ultima disavventura sui social provando a sdrammatizzare quanto è accaduto a Roma.

walter sabatini 5

"Inizio a credere all'esistenza della nuvola di Fantozzi, come se non bastasse, dopo la vertebra fratturata lo scorso mese ieri sera ho deciso di fratturarmi una gamba, dunque per chi mi vedrà nel prossimo mese non vi spaventate (sono veramente brutto), per Salerno mi bastano cuore e testa", […]

walter sabatini foto di bacco (4) walter sabatini con ribery walter sabatini foto di bacco (1) walter sabatini emanuela audisio foto di bacco