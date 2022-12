7 dic 2022 10:09

"IO IN ARABIA SAUDITA? NO, NON È COSÌ" - CRISTIANO RONALDO FRENA LE VOCI SU UN SUO POSSIBILE TRASFERIMENTO ALL'AL-NASSR DI RUDI GARCIA - IL CINQUE VOLTE PALLONE D'ORO HA DEFINITIVAMENTE CHIUSO LE PORTE A UN SUO TRASFERIMENTO A RIAD O STA SOLAMENTE TEMPOREGGIANDO PER VEDERE SE ARRIVANO ALTRE OFFERTE?