"Io ministro sport ? Con grande franchezza, lo escludo". Il presidente del Coni Giovanni Malagò si tira fuori dal toto ministri: ai microfoni del programma di Radiodue Campioni del mondo condotto da Marco Lollobrigida, ha ribadito: "Ho preso un impegno con il Cio, avevo promesso che mi sarei ricandidato quando abbiamo portato i Giochi a Cortina, non sarei serio se questo discorso non lo portassi avanti".

Malagò ha incassato già il sostegno della Federcalcio in vista delle prossime elezioni del Coni il 13 maggio. "È molto importante, anche se il voto del calcio vale uno come quello di ogni altra federazione. Come quando devono decidere dove fare i Mondiali, e il voto del Togo vale quanto quello della Germania. Ma in realtà il sostegno della federcalcio per il Coni vale molto, per l'importanza del mondo del calcio, per la popolarità, la forza e l'impatto sui media. È molto importante avere un Coni in sintonia con il calcio".

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto durante il programma "Campioni del Mondo" su RaiRadio2 per parlare delle prossime Olimpiadi di Tokyo. Il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano non ha nessun dubbio sullo svolgimento dei Giochi: "I Giochi si faranno, non c'è dubbio, Mori è stato solo l'ultimo a ribadirlo dopo che lo hanno fatto le massime autorità istituzionali del Paese".

Su come possano effettivamente svolgersi ha aggiunto: "Si può ipotizzare tutta una serie di regole che sono state già codificate. Sarà una bolla particolare anche se c'è lo spiraglio di avere una certa elasticità legata all'ingresso dei vaccini. Il prossimo anno ci saranno anche i Giochi invernali di Pechino, salterebbero i contratti tv, gli sponsor non possono riposizionarsi".

Poi, Malagò ha continuato sull'ipotesi di vederlo ministro dello Sport: "Cosa risponderei a Draghi se mi chiamasse per fare il ministro dello Sport? Escludo che avvenga. Sono impegnatissimo nelle cose che sto portando avanti, sarei poco serio se non lo facessi". L'endorsement di Gabriele Gravina è piaciuto al numero uno del Coni: "Sono parole che fanno piacere. Il voto del calcio vale uno, come il voto di qualsiasi altro rappresentante in Consiglio nazionale. Ma sarei pazzo se non riconoscessi l'importanza del mondo del calcio, non essere in sintonia col calcio è un problema ma siamo felici di poter essere in piena condivisione".

