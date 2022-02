"IRON MIKE" NON CE L’HA PROFUMATO (L’ALITO) - UMBERTO SMAILA E QUEL DETTAGLIO RACCAPRICCIANTE SU TYSON: "AVEVA UN FIATO DA SVENIRE. CANTAMMO INSIEME IN UN LOCALE DELLA VERSILIA. QUANDO INTONAMMO INSIEME “MY WAY” SONO RIMASTO VIVO PER MIRACOLO. CREDO CHE QUELLA SERA AVESSE MANGIATO… - E POI BERLUSCONI, COLPO GROSSO E QUEL PARAGONE CON FRED BUSCAGLIONE

Da corrieredellosport.it

SMAILA TYSON

In un'intervista al Corriere della Sera Umberto Smaila ha ricordato il suo incontro con Mike Tyson, avvenuto in un locale della Versilia. Il cantante ha avuto il piacere di cantare insieme al famoso pugile anche se non è stato semplice. "Non era male come cantante. Credo però avesse mangiato spaghetti alle vongole con mezzo chilo di aglio quella sera. Una roba da svenire", ha fatto sapere Smaila.

Poi ha aggiunto: "Quando gli feci cantare “My way” sono rimasto vivo per miracolo. Il suo staff mi aveva proibito di avvicinarmi; io me ne fregai e gli volli dedicare “My way”, la sua canzone, per uno come lui che nella vita ha sempre fatto a modo suo. Sotto quella spinta emotiva si mise a cantare. Alito a parte, fu molto divertente. Un ragazzo molto gentile".

WOODY ALLEN CON UMBERTO SMAILA JERRY CALA - NINI SALERNO - FRANCO OPPINI

SMAILA

Da corriere.it

(…) Inizi di carriera in Rai, poi sulle reti Fininvest. Il suo rapporto con Silvio Berlusconi?

«Fummo i primi a entrare nel cast dei programmi sulle reti Fininvest. Conducevamo il primo programma domenicale su Canale 5, un contenitore simile a Domenica In. Ho lavorato in Fininvest per un decennio. Sono legato a Berlusconi da un rapporto di amicizia e riconoscenza. Non ci incontravamo spesso, ma ogni volta è sempre stato un piacere. E poi ci accomuna la passione per il Milan»

Nomini Umberto Smaila e spuntano le Ragazze Cin Cin di Colpo Grosso.

umberto smaila silvio berlusconi jerry cala'

«Andavamo in onda con due puntate a sera, alle undici e mezza e quindi all’una e mezza di notte. Fu un successo epocale. Ancora oggi mi identificano con quel programma»

La identificano anche con Fred Buscaglione…

«E mi fa molto piacere. Fred Buscaglione l’ho portato nei teatri. Mi sono immedesimato in lui anche grazie a una certa somiglianza fisica. Un artista originale e innovativo, che fece della trasgressione il suo modo di essere. Un Vasco Rossi degli anni Cinquanta. Non c’è più stato nessuno come lui».

umberto smaila

Cinema e televisione: dove si è divertito di più?

«Io mi diverto a far tutto. Amo la musica: ho scritto oltre trenta colonne sonore per i film, tra i quali “I miei primi quarant’anni”, “Soldati - 365 all’alba”, “Caramelle da uno sconosciuto”, “I mitici - colpo gobbo a Milano”»

GALEAZZI SMAILA jerry cala marco travaglio umberto smaila

