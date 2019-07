"IN ITALIA HIGUAIN GIOCHERA’ SOLO NELLA JUVE" – IL FRATELLO-AGENTE COMMENTA LE VOCI CHE VORREBBERO IL PIPITA NEL MIRINO DELLA ROMA: “RESTANO 2 ANNI DI CONTRATTO CON I BIANCONERI E SARANNO RISPETTATI" – MA C'E' L'IPOTESI ATLETICO MADRID – LA JUVE PRENDE RABIOT E ASPETTA DE LIGT – IL PRESIDENTE DEL CAGLIARI GIULINI: "PER BARELLA ACCORDO TOTALE CON LA ROMA"

higuain david luiz

(ANSA) "Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus. Restano due anni di contratto e saranno rispettati. Buona domenica a tutti". Così, via Twitter, il fratello agente di Gonzalo Higuain, Nicola, commenta indirettamente le voci che vorrebbero il 'Pipita' in uscita dal club bianconero e nel mirino di altri club, tra cui la Roma.

2. JUVE, CHE FARE CON HIGUAIN: ORA SPUNTA L'ATLETICO MADRID

Raffaele R. Riverso per www.tuttosport.com

Nicola Higuain, fratello e rappresentante di Gonzalo, sembra esserne sicuro: «Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus. Restano due anni di contratto e saranno rispettati». Il compimento della seconda affermazione dipenderà però anche da Maurizio Sarri. E se è vero che, fino a poco tempo fa, questa sarebbe stata una buona notizia per il centravanti argentino, in questo momento la sentenza dell'allenatore toscano non sembra essere così scontata.

higuain

La stima tra i due è reciproca: la chiamata a Stamford Bridge ne è una chiarissima dimostrazione. Tuttavia, la sensazione è che i campioni d'Italia non abbiano intenzione di contare sul Pipita per il loro nuovo progetto. Ed è per questo motivo che è difficile trovare qualcun altro, all'ombra dello Stadium, disposto ad assicurare con la stessa convinzione del fratello-agente che Higuain rimarrà a Torino.

