21 ago 2023 16:51

"JACOBS VA GESTITO IN MANIERA DIVERSA, I MONDIALI NON SONO STATI UN BELLO SPOT PER LUI" – L’ANALISI DELLA GAZZETTA: IL “SOLI CONTRO TUTTI” NON BASTA PIÙ, VA CREATA UNA STRUTTURA A SUPPORTO. SERVONO DECISIONI DRASTICHE E CORAGGIOSE CHE COINVOLGANO COACH CAMOSSI" - LARISSA IAPICHINO FUORI DAL PODIO MONDIALE NEL SALTO IN LUNGO FINISCE IN LACRIME - "QUANTO SONO SCARSO?" - TAMBERI CONQUISTA LA FINALE DEL SALTO IN ALTO CON IL BRIVIDO- VIDEO