LAPO ELKANN SI INCAZZA DOPO LA SCONFITTA CON IL BENEVENTO E MANDA UN AVVISO A ANDREA AGNELLI – COLPACCIO DEL MILAN A FIRENZE

Nella scia dell’Inter resta soltanto il Milan. I rossoneri espugnano il Franchi di Firenze 3-2 (reti di Ibra, Diaz e Calhanoglu da una parte, Pulgar e Ribery dall’altra) e approfittano del passo falso della Juve per consolidare il secondo posto in chiave Champions e dare tutto il fastidio possibile ai nerazzurri. Una reazione decisamente apprezzabile dopo l’eliminazione in Europa League e, anche questa volta, con una squadra afflitta da tante assenze.

Livia Taglioli per gazzetta.it

Non solo non ha ovviamente apprezzato il risultato (Juve-Benevento 0-1), ma a Lapo Elkann non è proprio piaciuta la squadra, ossia la Juve, nel suo complesso e nei singoli. E l'imprenditore si è sfogato sui social, con una frase che non lascia spazio ad alcun dubbio: "Juve mi dispiace, ma sei INGUARDABILE a parte CR7 e CHIESA oggi. I Tifosi meritano una Grande Signora"

A suo modo, Lapo ha preso parte al grande dibattito, per non dire processo, partito intorno alla Juve dopo la clamorosa sconfitta contro la squadra di Pippo Inzaghi. Sul banco degli imputati non manca nessuno: tecnico, società e squadra.

