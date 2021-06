15 giu 2021 20:39

"LA JUVE NON PIANGEREBBE PIU' DI TANTO SE RONALDO DECIDESSE DI ANDAR VIA" - CARESSA SU SKY SI SBILANCIA SU CR7: "CON CHIESA, KULUSEVSKI, MORATA, LA JUVENTUS IL FUTURO CE L'HA IN CASA. NEL CASO DI PARTENZA DEL PORTOGHESE DOVREBBE..." - "PENSO CHE IL DESTINO IDEALE DI CR7 SIANO GLI STATI UNITI MA DIPENDE DA..."