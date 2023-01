"LA JUVE È TORNATA? È TORNATA A FARE SCHIFO. PUÒ ANCHE VINCERE IL CAMPIONATO, ME NE SBATTO I COGLIONI" - LA SFURIATA DI ANTONIO CASSANO CONTRO MAX ALLEGRI: "DICE ‘DOBBIAMO ARRIVARE AL QUARTO POSTO' UNA BUGIA CHE MI FA SCHIFO. MI PRENDE PER IL CULO. LA JUVE E L'INTER SONO LE DUE SQUADRE PIÙ FORTI DEL CAMPIONATO" - "PUOI FREGARE I LECCACULI MENTRE LA GENTE CAPISCE CHE IL CALCIO È ANDATO AVANTI E LUI È RIMASTO INDIETRO. TUTTI I GIOCATORI CHE HA PRESO, ALLEGRI LI HA FATTI DEPREZZARE FACENDO GIOCARE UN CALCIO VERGOGNOSO" - LE SOLITE STILETTATE DI ADANI A ALLEGRI - VIDEO

Fabrizio Rinelli per www.fanpage.it

La Juventus è tornata a farsi sotto. La classifica attuale parla chiaro e dice che i bianconeri sono a -7 punti dal Napoli capolista. Un vantaggio comunque considerevole quello degli azzurri sulla Vecchia Signora ma che comunque vede la squadra di Massimiliano Allegri nuovamente in corsa per il titolo. Il ritardo accumulato a inizio stagione, le difficoltà tattiche, gli infortuni e la conseguente uscita dalla Champions sembravano far presagire a un'altra annata storta. E invece Allegri, dovendo fare di necessità virtù viste le assenze per infortunio dei vari Pogba, Chiesa, Vlahovic e se vogliamo anche Paredes, senza dimenticare Bonucci, ha ripiegato sui giovani ottenendo ottimi risultati: otto vittorie di fila senza subire gol.

Ma nonostante questo, secondo l'opinione comune di Nicola Ventola, Lele Adani e Antonio Cassano, questo non basta. Nel corso dell'ultima puntata della Bobo TV, i tre protagonisti della trasmissione in streaming sul canale Twitch, hanno analizzato proprio l'attuale momento della Juventus rinfacciando a muso duro l'atteggiamento di Allegri avuto nel corso di questa stagione e in quella passata. Cassano su tutti si è scagliato in malo modo sul tecnico livornese: "Mi fa schifo – ha detto – Se mi prende per il c**o dico che fai schifo perché dici cagate (riferito ad Allegri ndr). La Juve è tornata a fare schifo e me ne sbatto i co*****ni se vince il campionato".

Ad aprire il dibattito ci pensa Ventola che esprime il suo pensiero: "Questa è una Juve che a me personalmente non piace ma rispetto il lavoro dell'allenatore che sta ottenendo risultati – spiega – Però quando rientrano tutti spero di vedere una bella Juve che ora sta vincendo ma che non mi convince come gioco".

Ad accompagnare Ventola su questa riflessione ci pensa Lele Adani, da sempre e notoriamente contro Allegri e il suo modo di intendere il calcio: "La Juve non ha fatto niente di speciale, è in ritardo perché personalmente la mia analisi a inizio campionato è che giocano per arrivare primi e qualsiasi altro risultato non rispecchia lo status di questa squadra – ha spiegato l'opinionista e telecronista Rai – Oggi la Juve non sarebbe mai stata prima per la sua qualità di gioco. Per me però doveva essere prima per investimenti e giocatori ed è arrivata qui perché i giovani l'hanno tenuta in ballo".

Ma Adani trova comunque una chiave per esaltare comunque il percorso dei bianconeri, a prescindere dal gioco espresso: "La Juve ora vince perché ha anche rischiato di perdere – spiega – Ha vinto perché rimane famelica e cattiva come squadra, un'attitudine che 5/6 anni fa hanno fatto le fortune di questa squadra e l'esempio è Danilo".

Adani però poi di certo non risparmia ad Allegri l'ennesima critica, questa volta in riferimento alla sfuriata esagerata contro Soulé che contro l'Udinese, nelle fasi finali della partita, non aveva tenuto sulla bandierina una palla che ha poi finito per perderla: "Quando lui si è in****ato con Soulé? – dice Adani – Era una cosa fatta per gli amici che poi la potenziano. Con Danilo o Vlahovic non l'avrebbe mai fatto".

A questo punto però a prendere la parola è Cassano che a differenza di Ventola e Adani ci va giù pesante, proprio nelle espressioni usate: "La prima grandissima bugia sono le parole del suo allenatore: ‘dobbiamo arrivare al quarto posto' – dice Cassano – Una bugia che mi fa schifo ascoltare. Io me ne sbatto il ca**o del famelico e dell'aggressivo, lo riconosco solo se sono la Correggese o la Viterbese che devono mettersi tutti in difesa (con tutto il rispetto)".

L'ex attaccante barese è un fiume in piena e fa riferimento al possesso palla finale dell'Udinese nettamente superiore a quello della squadra di Allegri: "La Juve è tornata? È tornata a fare schifo – aggiunge senza filtri – Può anche vincere il campionato, me ne sbatto i co***oni. Tutte le altre partite a differenza della Lazio, ha fatto schifo e contro la Cremonese meritava di perdere".

Cassano rimprovera ad Allegri anche lo scarso utilizzo di Paredes e di Chiesa, in parte lo scorso anno, sottolineando come non ami i giocatori di qualità citando anche Pirlo ai tempi del Milan. Poi analizza anche il discorso Soulé: "Puoi fregare i leccac**i mentre la gente capisce che il calcio è andato avanti e lui è rimasto indietro". All'allenatore livornese vengono inoltre date le colpe del pessimo rendimento di Vlahovic e di altri giocatori di prestigio presenti in rosa: "Vlahovic ha fatto grandissime figure di m**da quando è arrivato, lo ha fatto rendere di m**da – ha tuonato ancora – Io Juve come posso pensare di ripartire il prossimo anno con un allenatore che tutti i giocatori che ha preso li ha fatti deprezzare facendo giocare un calcio vergognoso".

