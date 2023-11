9 nov 2023 18:26

"JUVENTINO PEZZO DI MERDA" - CLAUDIO MARCHISIO, EX CALCIATORE BIANCONERO, È STATO RICOPERTO DI INSULTI DAI TIFOSI DELL'INTER, DURANTE LA PARTITA CONTRO IL SALISBURGO - IL "PRINCIPINO" SI TROVAVA A BORDOCAMPO PER COMMENTARE LA SFIDA DI CHAMPIONS PER "PRIME VIDEO", INSIEME AGLI EX NERAZZURRI DIEGO MILITO E JULIO CESAR- EVIDENTEMENTE I SUPPORTER MILANESI NON HANNO GRADITO LA PRESENZA DI UN "GOBBO"...