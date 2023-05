24 mag 2023 19:44

LA "LAST DANCE" DI IBRA A SAN SIRO – IL 41ENNE IBRAHIMOVIC STA FACENDO DI TUTTO PER TORNARE IN CAMPO PER L’ULTIMA PARTITA DI CAMPIONATO E SALUTARE I TIFOSI ROSSONERI – L’ATTACCANTE È INFORTUNATO DAL 23 APRILE E NON È DETTO CHE IL SUO CONTRATTO CON IL MILAN VENGA RINNOVATO – SUPERATI I 40 ANNI E CON MOLTI ACCIACCHI, LO SVEDESE POTREBBE ANCHE RITIRARSI INVECE DI INSISTERE...