LA "LEGGE" DI CASSANO: PIÙ SPERNACCHIA UN GIOCATORE, PIÙ QUELLO SEGNA! - "FANTANTONIO" HA FATTO DUE GRANDISSIMI BUCHI NELL'ACQUA PARLANDO DI HAALAND E MBAPPÉ - SUL FRANCESE, L'ORACOLO DI BARI VECCHIA DICE: "NON SA GIOCARE CON I COMPAGNI" E L'ATTACCANTE REALIZZA UNA DOPPIETTA CONTRO LA JUVENTUS - SUL CENTRAVANTI DEL CITY INVECE: "NON C'ENTRA NIENTE CON GUARDIOLA, PREFERISCO JULIAN ALVAREZ", MA DA QUANDO È ARRIVATO IL NORVEGESE HA GIÀ FATTO 12 GOL IN 8 PRESENZE…

Tra i grandi protagonisti della prima giornata di Champions League ci sono certamente Kylian Mbappè ed Erling Braut Haaland. Il francese ha segnato le due reti che hanno permesso al Paris Saint-Germain di avere la meglio sulla Juventus, mentre il norvegese, dopo essere già andato in doppia cifra in Premier League a inizio settembre, ha aperto il suo conto anche nella massima competizione continentale con la maglia del Manchester City nella vittoria contro il Siviglia.

Ma se per qualcuno la serata è stata molto positiva, per qualcun altro si è trasformata in un vero e proprio disastro. Per chi? Per un mito del calcio italiano come Antonio Cassano.

MBAPPÈ NON SA GIOCARE COI COMPAGNI...

Cosa c’entra Fantantonio con le prestazioni dei due attaccanti? È presto detto. Nel suo ormai abituale ruolo di opinionista alla BoboTv, l’ex calciatore di Bari, Roma e Real Madrid (tra le altre) ne ha sempre per tutti e negli ultimi giorni aveva detto la sua sia sul francese che sullo scandinavo. E visto l’esordio stagionale dei due in Champions, è lecito dire che Cassano… non ne abbia azzeccata una!

Di Mbappè ha detto che non sa giocare a calcio, o almeno che non sa farlo assieme a “gli altri due”, con riferimento a Messi e Neymar, aggiungendo che a inizio stagione il PSG aveva un gioco molto più bello proprio perché mancava il transalpino. Non esattamente quello che si è visto al Parco dei Principi, dove Mbappe ha segnato proprio dopo due splendide combinazioni coi compagni di squadra.

...E HAALAND MENO FORTE DI ALVAREZ

Per quanto riguarda Haaland invece il discorso ha radici più lunghe ed è legato al fatto che secondo Cassano il norvegese non si sarebbe trovato bene nel gioco di Guardiola, che almeno finora non prevedeva un attaccante del suo genere. Anzi, Fantantonio aveva apertamente parlato di paura di un futuro buco nell’acqua, sostenendo che il centravanti ex Borussia avrebbe fatto grande fatica al City e che il neo compagno di squadra Julian Alvarez sia più forte di lui.

Per carità, posizioni più che legittime, ma che il campo sta smentendo totalmente. E quindi, come c’era da aspettarsi, la rete non perdona. Sono infatti stati tantissimi i tweet che hanno… sbertucciato Cassano, che ormai molti definiscono ironicamente “l’Oracolo”. Ma considerando che al Pibe di Bari Vecchia non piace neanche CR7 (qualcuno ha detto "chapeau"?), Mbappè e Haaland di certo si accontenteranno della fortuna che le sue dichiarazioni sta portando loro!

