Estratto dell'articolo di Monica Colombo per il "Corriere della Sera"

alejandro gomez 4

Alejandro Gomez è tornato a ballare la Papu-dance, stavolta a Monza, ad appena 50 km dalla città dove si è affermato e dalla squadra, l’Atalanta, che ha trascinato alla storia conducendola per la prima volta alla qualificazione in Champions League.

Perché il Monza?

«È stata una scelta di tutta la famiglia. Rientrare in un Paese che conosciamo bene è stata la decisione ideale. Dopo aver rescisso il contratto con il Siviglia e aver rifiutato un’offerta dall’Arabia credevo di restare fermo fino a giugno».

papu gomez gian piero gasperini

Non si è pentito di aver detto no, a 35 anni, ai dollari dei sauditi?

«Intanto non era un’offerta irrinunciabile, di quelle che ti cambiano la vita. Poi quando ho cercato sull’atlante la città dove mi sarei dovuto trasferire, in mezzo al deserto, ho pensato: grazie, ma non porto i miei tre figli lì...».

ADRIANO GALLIANI BALLA CON IL PAPU GOMEZ

[…]

Gasperini in una recente intervista ha usato parole affettuose nei suoi confronti. Ha dimenticato la lite feroce che causò il suo addio da Bergamo?

«Siamo persone adulte, è acqua passata. Sono trascorsi due anni, speriamo di ritrovarci presto e di salutarci».

Ma se potesse tornare indietro, cambierebbe qualcosa di ciò che avvenne nell’intervallo della sfida con il Midtjylland, cioè il momento in cui la situazione con il tecnico è precipitata?

«Nulla perché, nonostante tutto, dopo quell’episodio ho vinto un Mondiale, una Copa America e un’Europa League. Certo, andarmene in quel modo da Bergamo non è stato piacevole, specialmente per i tifosi che non ho salutato e che in quel momento non conoscevano la verità. Comunque la vita sa essere pazzesca: tutti i titoli che ho conquistato sono arrivati dopo il mio brusco addio all’Atalanta. Mi sarebbe piaciuto tanto vincere qualcosa con i miei ex compagni...».

papu gomez gian piero gasperini

Il Gasp è davvero il tiranno che descrive Maehle?

«Tiranno è una definizione esagerata. Certo, ha un metodo di lavoro per il quale serve la testa giusta. Io ho fatto tanti anni con lui e mi sono adattato. Magari altri giocatori che sono passati da Zingonia non sono riusciti a resistere».

alejandro gomez 1

[…] Prima di Bergamo, aveva giocato nel Metalist in Ucraina. C’era già sentore di quanto poi è accaduto? «

Arrivai nel 2013 e rimasi solo dieci mesi. Ero a Kharkiv, una citta importante che ora non esiste più. Il conflitto fra russi e ucraini era già nell’aria, poi mi ricordo che nel luglio del 2014, quando ero in ritiro con la squadra in Austria, venne abbattuto un aereo della Malaysia Airlines vicino Donetsk. Ho avuto paura e sono scappato. […]».

atalanta fiorentina papu gomez

Che idea si è fatto del nuovo scandalo scommesse?

«Intanto bisognerebbe capire se il gioco è una malattia o meno. Inoltre se i giocatori hanno violato la legge con intenzionalità. Di certo, per ragazzi così giovani, è difficile resistere a ogni tipo di tentazione».

gasperini papu gomez 3 atalanta fiorentina papu gomez gasperini papu gomez 1 gasperini papu gomez 5 papu gomez papu gomez papu gomez9 papu gomez percassi 2 papu gomez percassi 1 alejandro gomez 2 gasperini percassi 1 alejandro gomez 3 gasperini papu gomez 2 il papu gomez