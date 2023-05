"LUCHO" LIBRE - NON CI SAREBBE SOLO IL NAPOLI SU LUIS ENRIQUE: ANCHE IL PSG SAREBBE INTERESSATO A INGAGGIARE L'ALLENATORE, ANCORA IN CERCA DI SISTEMAZIONE DOPO L'ADDIO ALLA NAZIONALE SPAGNOLA - L'EX TECNICO DI ROMA E BARCELLONA, CHE HA UN INGAGGIO DA OLTRE 10 MILIONI DI EURO, SAREBBE IL FAVORITO PER LA SUCCESSIONE DI GALTIER, SOPRATTUTTO PER IL SUO BUON RAPPORTO CON LEO MESSI E NEYMAR (ANCHE SE LE DUE STELLE SAREBBERO IN USCITA DA PARIGI)

luis enrique

Da www.ilnapolista.it

Il Psg vuole Luis Enrique. Lo scrive Le Parisien. Ha vinto la Champions League, è un fautore del bel gioco ed è libero. Secondo le nostre informazioni, Luis Enrique è in cima alla lista, insieme ad altre due, per diventare l’allenatore del Psg la prossima stagione. Sarebbe il ritorno in panchina di un grande nome, un po' come nel 2012 con l’ingaggio di Carlo Ancelotti.

Le Parisien scrive che Galtier, ancora sotto contratto per un anno, non si fa illusioni. La sua successione è quindi aperta, ufficiosamente. Scrive Le Parisien che sono tre i tecnici in lizza. A decidere saranno: il Qatar, Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos. La scelta di Luis Enrique sembra raccogliere internamente tutti i voti, un po ‘ meno gli altri due nomi.

Di Luis Enrique scrive Le Parisien:

luis enrique

Ha ovviamente gestito il grande Barcelona con Leo Messi all’apice e ha vinto con i catalani la Champions. Ha anche gestito Neymar all’epoca. Ha costruito la sua carriera all’AS Roma nei primi anni 2010 e sta uscendo da un mandato di quasi quattro anni alla guida della nazionale spagnola.

Il quotidiano francese ricorda la delusione spagnola ai Mondiali.

In un Psg molto di lingua spagnola, non avrebbe difficoltà a trovarsi le sue comodità. L’allenatore ha un gioco molto identificabile. Le sue formazioni, indipendentemente dai risultati, giocano bene, mantengono il possesso della palla e praticano un calcio offensivo.

Luis Enrique ea

Scrive Le Parisien:

Contattato, l’entourage di Luis Enrique nega qualsiasi contatto con il Psg, il che è logico in questa fase. La segretezza consente ai negoziati di andare avanti. Soprattutto perché il PSG non è solo nel corteggiamento dello spagnolo. Il Napoli ne avrebbe fatto una priorità in caso di partenza di Luciano Spalletti che ha appena vinto lo scudetto in Serie A ma che mantiene complicati rapporti con il suo presidente il tumultuoso Aurelio De Laurentiis. Dopo sei anni lontano da un club, Luis Enrique sta per tornare al ruolo quotidiano di allenatore. Paris sogna di vederlo regolarmente nell’area tecnica del Parc des Princes.

luis enrique luis enrique luis enrique de rossi LUIS ENRIQUE luis enrique luis enrique