1. FAGIOLI , «IL BRUTTO GIRO DI PIACENZA» E QUELL’INCONTRO IN UN BAR DI TORINO

Estratto dell'articolo di Massimiliano Nerozzi per il "Corriere della Sera"

Contava la puntata più che la categoria, almeno per certi giocatori, vedendo come rischia di allargarsi la ragnatela di contatti (e scommesse) che sta emergendo dall’inchiesta della Squadra mobile di Torino, coordinata dal pubblico ministero Manuela Pedrotta: scommettere era (o è) davvero un vizio trasversale, […]. Al momento i nomi restano tre: Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo.

[…]

Di certo scommetteva (anche) sul pallone Fagioli, cui gli agenti della Squadra mobile — diretti da Luigi Mitola — sono arrivati nella primavera scorsa, e non (solo) per tracce digitali e informatiche, seguendo le piattaforme illegali. Il centrocampista della Juve, infatti, sarebbe finito dentro l’inchiesta quasi all’improvviso, mentre i poliziotti avevano puntato gli occhi su un personaggio sospettato di avere contatti con la criminalità organizzata oltre a essere indiziato di essere tra le figure che tenevano le fila delle piattaforme. E, va da sé, pure i conti dei crediti da recuperare. Agli atti ci sarebbe pure un incontro in un bar di Torino, mentre nel dialogo tra due procuratori sportivi, nell’aprile scorso, si parlerebbe di un «brutto giro di Piacenza».

La terra natale di Fagioli. In fondo, della febbre per le scommesse del giocatore bianconero erano al corrente in molti, anche se non per questo c’è la certezza che sapessero anche della natura illegale delle piattaforme usate dal giovane talento. Per dire però, già a gennaio, il giorno di Cremonese-Juventus, alcuni agenti sportivi chiacchierarono proprio del «problema» di Fagioli. Appuntamento non casuale, poiché a Cremona, il centrocampista ci aveva giocato la stagione precedente. L’inchiesta rimane comunque sconfinata e delicata, visto che all’inizio si fece l’ipotesi che dietro a Fagioli ci potesse essere un giro di prestiti e di estorsioni: dietro, nel senso che lui ne fosse la vittima. […]

2. FAGIOLI, LE SCOMMESSE, IL RAPPORTO DIFFICILE CON IL PADRE MARCO, I DEBITI: COME HA INIZIATO E PERCHÉ

Estratto dell'articolo di Monica Scozzafava per www.corriere.it

[…] Nicolò Fagioli a 22 anni si ritrova nella rete delle scommesse sportive illegali, si autodenuncia alla Procura della Figc, decide di affidarsi a un terapeuta per guarire dalla ludopatia, con la quale combatte da qualche anno. Ma come ci è arrivato a ridursi così? Bambino cresciuto in fretta, punta tutto sul pallone. Via di casa e catapultato da solo in un mondo dove esistono soltanto il calcio e i soldi. Senza una base culturale, con qualche valore e tanta solitudine. […]

Nella sua famiglia ci sono storie di dipendenze: un parente a lui molto vicino ha combattuto con un altro tipo di assuefazione, di quelle con conseguenze più visibili, che alterano gli umori e i comportamenti. Nicolò ci ha dovuto fare i conti durante l’adolescenza a luci e ombre: da un lato il grande sogno del calcio che si realizza, dall’altro i rapporti difficili con il padre, le liti in famiglia, l’assenza di un punto di riferimento. Ed è questo il secondo fattore di rischio. Fagioli è un ragazzo solitario: pochi amici, una fidanzata storica, il cellulare come un’appendice del corpo. […]

si era esposto finanziariamente e anche tanto. Deve restituire le somme che allibratori senza scrupoli gli hanno anticipato. Puntate su ogni cosa, ogni sport: calcio e non solo. Ammonizioni, tiri in porta, espulsioni. Mai sulla sua Juventus, pare. […] Nicolò si è indebitato, la sua esposizione finanziaria è pari quasi a un milione di euro, il contratto (l’ultimo lo ha fatto lo scorso anno) non gli sarebbe bastato ad assecondare richieste così alte.

Ha sbagliato, lo ha ammesso, e pagherà per questo. Possibile che nessuno — anche gli affetti più stretti — non si siano resi conto di quanto gli stesse succedendo? Nicolò ha pochi amici, con qualcuno deve averne parlato: il peso era diventato insopportabile, qualche compagno lo ha aiutato. Richieste di soldi, minacce e ricatti. Vittima di un vizio e pure terrorizzato dalle relazioni pericolose. A settembre ne parla con la madre Laura, si autodenuncia e il mondo Juve prova a proteggerlo in qualche modo. La scelta di curarsi, di collaborare. Nicolò adesso fa terapia con uno psicologo esperto di dipendenze, serve tempo. E molto anche.

3. REPUBBLICA: BONUCCI SAPEVA DI FAGIOLI E DEL VIZIO DELLE SCOMMESSE, MA LEO PREANNUCIA AZIONI LEGALI

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

Il vizio del gioco di Nicolò Fagioli non era un mistero in casa Juventus. L'ex capitano Leonardo Bonucci sapeva: come riferisce 'Repubblica', agli atti della Procura di Torino ci sarebbero conversazioni tra i due sul tema delle scommesse ma non esiste prova che il difensore partecipasse alle puntate. Insieme a Bonucci dalle chat sul cellulare di Fagioli emergerebbero anche altri due giocatori bianconeri, giovani e stranieri, e un membro dello staff tecnico di Massimiliano Allegri. E qui - scrive Repubblica - si fa largo l'ipotesi dell'omessa denuncia […] la sanzione è di non meno di sei mesi di squalifica.

[…]

BONUCCI PREANNUNCIA AZIONI LEGALI

La notizia del suo "coinvolgimento", ha colto di sorpresa e fatto arrabbiare lo stesso Leonardo Bonucci, che ha deciso di affidare la questione allo studio legale romano degli avvocati Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, lo stesso che lo segue dall'estate per la causa alla Juventus. "Quanto riportato stamani su particolari organi di informazione è gravemente lesivo della propria immagine professionale e della propria reputazione personale e che per questo intenderà tutelarsi nelle sedi opportune", […]

