"MA CHE DISASTRO IO MI MALEDICO, HO SCELTO GUSTAV ISAKSEN PER AMICO" – SUI SOCIAL FIOCCANO LE IRONIE SUGLI AMICI UBRIACHI DELL’ATTACCANTE LAZIALE CHE HANNO SCATENATO IL FINIMONDO IN TRIBUNA ALL’OLIMPICO (ARRIVANDO ALLE MANI ANCHE CON I POLIZIOTTI) DURANTE IL MATCH CON L’ATLETICO: DUE DI LORO, ARRESTATI E PROCESSATI PER DIRETTISSIMA, SI SONO BECCATI UN DASPO DI 5 ANNI. MULTATO ANCHE IL FRATELLO DI ISAKSEN...

Tre amici di Isaksen e il panico creato all’Olimpico. Tutto è accaduto martedì sera in occasione del match di Champions League tra Lazio e Atletico Madrid. Tre danesi, in compagnia del fratello dell’esterno della Lazio, Emil, visti “alticci” nel pomeriggio a Via del Corso.

Come riporta il Messaggero, hanno continuato a bere nell’area hospitality a tal punto da costringere il personale a chiudere il bar per loro. E così sono andati a prendere la birra nelle altre parti dello stadio e si sono accomodati poi in tribuna Montemario (settore autorità). Diversi volte sono invitati alla calma dagli steward, con il passare dei minuti sono diventati molesti, dando fastidio al pubblico e anche a molti familiari di altri giocatori e la polizia è dovuta intervenire. Ma non è bastato a sedare gli animi.

Due dei quattro giovani hanno opposto resistenza e insultato la polizia. Sono stati arrestati allo Stadio Olimpico per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e poi condannati al termine del processo per direttissima, dove hanno scelto rito del patteggiamento, alla pena di 2 mesi e 20 giorni con la pena sospesa. Pena sospesa, ma è seguita l’azione amministrativa. Per il 24enne e per il 27enne finiti in direttissima la Questura ha emesso due Daspo della durata di cinque anni. Il provvedimento impedisce loro nel prossimo quinquennio di accedere all’interno di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale in cui si svolgono incontri di calcio di qualsiasi livello e/o categoria. Multe per gli altri due giovani, compreso il fratello di Isaksen.

