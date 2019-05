justine mattera

Novella Toloni per il Giornale

Justine Mattera è sempre più impegnata nello sport soprattutto nel triathlon e nel ciclismo, due discipline alle quali si è appassionata negli ultimi tempi grazie al marito. Una passione, quella sportiva, che la porta a impegnarsi con grinta e determinazione nelle gare, ma che l’hanno vista anche protagonista di incidenti, alcuni dei quali piuttosto seri.

justine mattera

Due settimane fa, infatti, la showgirl è stata vittima di una rovinosa caduta durante la Challenge Riccione, alla quale stava prendendo parte con il suo team. Un incidente che le aveva procurato una contusione al bacino e la sospetta frattura di un dito. Oggi, a distanza di pochi giorni, Justine Mattera è caduta nuovamente, questa volta per cause indipendenti dalla sua volontà. A raccontare cosa è successo è stata lei stessa, pubblicando una foto sui social in cui appare ricoperta di lividi e abrasioni sulla pelle e con fasciature ai bracci: "I pericoli del mestiere. Ma a 48 anni si può??! (le sbucciature dico). Come dice Paolo Bettini ‘L'asfalto ha sempre il suo perché’. Questa volta la colpa della caduta non è stata mia. Mi raccomando, la sicurezza prima di tutto. A volte pure noi sopravvalutiamo le nostre capacità. Non fate questo sbaglio! Grazie a tutti per gli auguri di pronta guarigione".

justine mattera justine mattera

Secondo quanto riferisce Justine Mattera, commentando il suo post in risposta alle domande dei follower, l’americana sarebbe caduta dalla bici in accelerazione a 35 km, mentre un professionista le stava mostrando una tecnica che normalmente si usa in gara (il cambio all’americana). Una rovinosa caduta che le ha portato come conseguenza, dolori, sbucciature ed ematomi sparsi su tutto il corpo, in particolare il grosso ematoma che si vede sulla coscia.

justine mattera justine mattera 7 justine mattera 12 justine mattera 2 justine mattera 16 justine mattera 1 justine mattera 13 justine mattera 5 justine mattera 4 justine mattera 11 justine mattera 6 justine mattera 39 justine mattera 38 justine mattera 41 justine mattera 10 justine mattera 21 justine mattera 9 justine mattera 40 justine mattera 35 justine mattera 34 justine mattera 22 justine mattera 36 justine mattera 27 justine mattera 37 justine mattera 8 justine mattera 26 justine mattera 32 justine mattera 33 justine mattera 30 justine mattera 24 justine mattera 18 justine mattera 19 justine mattera 25 justine mattera 31 justine mattera justine mattera con la sorella justine mattera justine mattera justine mattera justine mattera justine mattera justine mattera