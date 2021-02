"MAI MANDATO A QUEL PAESE UN TECNICO DELLA JUVE" – MORATTI SULLA RISSA AGNELLI-CONTE: "SI TRATTA DI VECCHIE RUGGINI CHE SALTANO FUORI. NON È STATO BELLO DA VEDERE, MA PUÒ CAPITARE - LA POSIZIONE TRABALLANTE DI GATTUSO? PER LUI E IL NAPOLI PROVO SIMPATIA. TORNARE ALL'INTER? NON CREDO, NON SONO PRONTO, NON DISTURBEREI I CINESI"

L'ex numero uno dell’Inter Massimo Moratti ha commentato a Radio Kiss kiss Napoli i più importanti temi del momento in Serie A, dalla posizione traballante di Rino Gattuso alla lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte: “Per un patron, valutare un esonero è complicato sotto ogni punto di vista, sia umano che professionale.

Fino a pochi giorni prima si parla di progetti, poi la visione cambia. Non so quali siano i rapporti tra Gattuso e De Laurentiis. Ma come uomo nutro simpatia nei confronti di Rino. In fondo dipende tutto dal rapporto tra il tecnico e la sua rosa".

Il discorso si sposta poi sullo scontro tra Agnelli e Conte: "Si tratta di vecchie ruggini che saltano fuori. Non è stato bello da vedere, ma può capitare. Con gli spalti vuoti, inoltre la cosa è ancora più evidente. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus". A Moratti viene poi chiesto se in passato ebbe la possibilità di comprare il Napoli: "Il club mi è sempre stato simpatico. C’è stato antagonismo, nel corso degli anni, ma non mi permetto di interferire in una situazione del genere". L'imprenditore esclude poi un ritorno all'Inter: "Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi”.

