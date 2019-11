"MALAGÒ E I VENTI PRESIDENTI DI SERIE A? FACCE DA CULO" – PAOLO ZILIANI LA TOCCA PIANISSIMO SUL CASO DELL’ELEZIONE DI MICCICHE’: "MALAGO’ & FRIENDS SENZA VERGOGNA. CALPESTANO TUTTE LE REGOLE CALPESTABILI E PERSEVERANO PURE. SPALLEGGIATI DAI TROMBETTIERI DI CORTE, GUIDATI COME SEMPRE DAI MARINES DE 'LA GAZZETTA' I NOSTRI PRODI SI SONO SUBITO BUTTATI NELLA NUOVA BATTAGLIA: RIMETTERE MICCICHÈ SULLA POLTRONA DI PRESIDENTE DI LEGA. LO SPORT ITALICO E’ UNA VERGOGNA A CIELO APERTO"

Facce da culo. Chiedo scusa per la crudezza dell' incipit, ma poichè anche il dizionario Treccani contempla l' espressione, ormai in uso comune, e ne descrive il significato ("avere una faccia di culo, o da culo": dicesi di persona sfacciata, sfrontata, senza ritegno), la notizia è che oggi, lunedì 25 novembre 2019, all' assemblea della Lega di serie A che dibatterà il tema della vendita dei diritti televisivi 2021-2024 (a Mediapro? A Sky?) presenzieranno 20 presidenti che hanno appena mostrato di avere, per l' appunto, la faccia come il culo.

Persone senza ritegno, per dirla con la Treccani, esattamente come il personaggio (Giovanni Malagò, presidente del CONI ) che nel febbraio 2018 fu nominato commissario della Lega e che guidò i nostri prodi, nell' assemblea elettiva del 19 marzo 2018, alla nomina di Gaetano Miccichè calpestando tutte le regole calpestabili. Un' orda di vandali di leggi e regolamenti, la banda Malagò & friends, che non conosce vergogna e - incredibile a dirsi - non si pente e non si rassegna e persevera.

L'inchiesta condotta dal procuratore federale Pecoraro sull' elezione-truffa del presidente di Lega parla di una nomina, quella di Miccichè, avvenuta tra "plurime illegittimità"; per dirne un paio, Malagò aveva riscritto nottetempo lo statuto inserendo una norma ad personam che rendeva Miccichè eleggibile senza nemmeno aver chiesto l' approvazione della modifica alla federazione; per non parlare della sua spudorata decisione di non scrutinare le schede nell' urna, visto che anche una sola scheda bianca avrebbe fatto crollare il castello di carta dei "topi di città", leggi Juventus, Roma, Milan, Inter, Torino, Sampdoria & company opposti ai "topi di campagna", e cioè Napoli, Lazio, Genoa e pochi altri.

Ebbene: spalleggiati dai trombettieri di corte, guidati come sempre dai marines de La Gazzetta dello Sport ("L' elezione di Miccichè non ha nulla di opaco - scriveva testualmente la rosea all' indomani delle dimissioni del presidente -, lo ha semmai la manovra che lo ha spinto alle dimissioni proprio alla vigilia della discussione sui diritti tv. Agitare l' argomento della presunta irregolarità del voto a oltre un anno dalla standing ovation con cui fu salutata la nomina, è un altro discutibile capitolo della storia della Lega di serie A"), i nostri prodi, dicevamo, si sono subito buttati lancia in resta nella nuova battaglia: rimettere Miccichè sulla poltrona di presidente di Lega e chissenefrega se il nostro eroe siede nel Cda della RCS di Urbano Cairo, presidente del Torino, e se la banca IMI che presiede cura il titolo azionario della Juventus e ha come debitori svariati presidenti di serie A con le pezze al culo, per dirla con un altro francesismo.

E poiché CONI , FIGC e topi di città altro non sono che le facce della stessa medaglia, tre cuori e una capanna, ecco spuntare da ogni dove entusiastici endorsement pro-Miccichè: "Spero che Miccichè ci ripensi e ritiri le dimissioni", dice Gravina, presidente FIGC ; e a dargli man forte arriva Urbano Cairo, l' uomo che ha in mano Corriere e Gazzetta, e persino Beppe Marotta, fino a ieri boss della Juventus, oggi boss dell' Inter (anzi, per meglio dire: dell' Jnter).

Non ci permettono di calpestare le regole? E noi le calpestiamo lo stesso. Così vanno le cose nel carrozzone dello sport italico: una vergogna a cielo aperto.

