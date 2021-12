"MAX VERSTAPPEN ERA COMPLETAMENTE IN PISTA" - IL TEAM RADIO DELLA FIA SPEGNE LE POLEMICHE SUL SORPASSO DI VERSTAPPEN A HAMILTON, AVVENUTA ALL'ULTIMO GIRO DOPO L'INGRESSO DELLA SAFETY CAR, E DECIDE DI NON APRIRE UN' INVESTIGAZIONE UFFICIALE - VIDEO

Da www.corriere.it

Max Verstappen vince il Gp di Abu Dhabi al termine di una finale thrilling e conquista il titolo mondiale per la prima volta in carriera. All’ultimo giro il pilota olandese sfruttando la safety car a quattro giri dal termine, appaia Hamilton che era in totale controllo della gara, si mette in scia dell’inglese e lo sorpassa a poche curve dal traguardo.

F1: ABU DHABI; MERCEDES PRESENTA UN DOPPIO RECLAMO

(ANSA) - La scuderia Mercedes ha ufficialmente contestato il risultato della gara di Abu Dhabi, che ha visto la vittoria di Max Verstappen su Lewis Hamilton e la conquista del titolo mondiale da parte dell'olandese della Red Bull. Il ricorso, in particolare, riguarda quanto avvenuto durante il regime della safety car dopo il quale Verstappen, all'ultimo giro, ha superato il britannico.