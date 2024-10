"PER ME NON SI GIOCA MOLTO. NON BISOGNA CREARE ALIBI" - LUCIANO SPALLETTI VA CONTROCORRENTE SUI CALENDARI FITTISSIMI IMPOSTI DA UEFA E FIFA: "BISOGNA ESSERE ATTREZZATI, FAR GIOCARE I GIOVANI" - SUL FORFAIT DI KEAN DALLE PARTITE DI NATIONS LEAGUE CONTRO BELGIO E ISRAELE: "AI CALCIATORI DOBBIAMO CREDERE: QUANDO DICONO DI STAR MALE È PERCHÉ STANNO MALE" - "GLI STADI IN ITALIA? BISOGNA FARE IMPIANTI ADEGUATI, LE PARTITE IN CERTI STADI METTONO TRISTEZZA…"

Estratto dell'articolo di Massimiliano Ancona per www.gazzetta.it

"Per me non si gioca molto, bisogna essere attrezzati per giocare molto. Bisogna far giocare chi c'è dietro, i giovani. Quando una squadra non vince non bisogna parlare di titolari o riserve, ci sono squadre che hanno 25 giocatori all'altezza". Parole del c.t. azzurro Luciano Spalletti a Coverciano dove la Nazionale da oggi inizierà a preparare la prossima gara di Nations League, quella in programma giovedì prossimo a Roma contro il Belgio (Sarà un bell'esame") "e del 14 ottobre con Israele a Udine.

ESEMPI

E ancora: "Ci sono squadre che non sono attrezzate, che non hanno 25 giocatori come altre, ma ci sono squadre che li hanno e gli viene permesso di giocare frequentemente per tutti i calciatori che hanno. Si gioca troppo? I discorsi finiscono sempre lì, cioè si dice che le seconde linee, le riserve, non hanno fatto bene come i titolari. Non bisogna creare alibi. Inter, Milan e Juventus hanno a disposizione rose per giocare più partite. Poi alcune prestazioni dipendono dalla fisicità o meno di certi calciatori".

[…] DEBUTTANTI

L'ex tecnico del Napoli, campion d'Italia, spiega anche le scelte riguardandi i due debuttanti: "Daniel Maldini è un calciatore con tante qualità, ha la giocata bella e incantevole, e poi ha la fisicità per reggere il contrasto, ha corsa, sa giocare benissimo con le spalle alla difesa avversaria, e qualche volta si assenta dal gioco, ma io gli ho visto una crescita importante. Vediamo come andrà in questa settimana. Pisilli è un bel centrocampista, sa fare tutte e due le fasi. Ha frequenza ed energia, sa fare un po' tutto, e credo che meritasse di venire in gruppo".

[…] E sul rientro a casa di Kean, dice: "Per me la Nazionale è un'emozione permanente, ma anche per i calciatori mi sembra che sia così. Ai calciatori dobbiamo credere. Quando dicono di star male è perché stanno male. Kean aveva male alla schiena, lo abbiamo fatto venire per valutarlo".

[…] STADI

Spalletti affronta anche l'argomento degli stadi: "Bisogna assolutamente fare stadi adeguati, è una questione sociale. Dobbiamo fare in fretta a metterci al passo con i tempi. Le persone vogliono andare a vedere il calcio. le partite in certi stadi invece mettono tristezza. Bisogna mettersi al passo con i tempi".

