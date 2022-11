4 nov 2022 18:21

"IL MEAZZA NON SI TOCCA. NON LO DICO IO, MA LA LEGGE" - VITTORIO SGARBI ENTRA IN SCIVOLATA SULLA QUESTIONE DELL'ABBATTIMENTO DELLO STADIO SAN SIRO DI MILANO - " L'IMPIANTO È DEL 1926, SAREBBE COME BUTTARE GIÙ L'EUR A ROMA. È NATURALMENTE VINCOLATO PERCHÉ IL VINCOLO SAREBBE AUTOMATICO OLTRE I 70 ANNI. MA NON OCCORRE UN VINCOLO PER SALVARLO, CASOMAI SERVIREBBE…"