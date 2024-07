31 lug 2024 19:06

"MI PIACEREBBE ESSERE MOZZICATA COME LA SUA MEDAGLIA" - LE SPETTATRICI DI TUTTO IL MONDO SONO IN SOLLUCCHERO PER IL FISICO DI MARMO DI THOMAS CECCON, MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI DORSO - L'ACCOUNT TIKTOK DI "VOGUE" GLI DEDICA UN VIDEO E SU X LE FAN SONO IN VISIBILIO: "NON SO SE SONO PIÙ BAGNATA IO O LA PISCINA"; "STRANIERE METTETEVI IN FILA, PRIMA CI SIAMO NOI ITALIANE" - IL 23ENNE È SINGLE, MA DICE CHE "PER L'AMORE NON HA TEMPO..." - VIDEO