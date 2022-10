"LA MIA AVVENTURA È FINITA. QUESTO GRUPPO NON È UNA FAMIGLIA" - SILVIO BALDINI HA ANNUNCIATO LE DIMISSIONI DA ALLENATORE DEL PERUGIA, UN MESE DOPO AVER SOSTITUITO FABRIZIO CASTORI - IL TECNICO, CHE SI ERA PRESENTATO PARLANDO DI PROMOZIONE IN A, NON È RIUSCITO A FARE NEMMENO UN PUNTO IN TRE PARTITE. PER LUI SI TRATTA DELLA SECONDA VOLTA CHE SI DIMETTE IN QUESTA STAGIONE DOPO AVER LASCIATO IL PALERMO…

Dopo la sconfitta del Curi contro il Sudtirol (1-2) Silvio Baldini ha annunciato in conferenza stampa l'intenzione di dimettersi da allenatore del Perugia.

Baldini ha dichiarato: "Per rispetto per me stesso la mia avventura è finita. Questo è un gruppo di bravissimi calciatori, ma la famiglia non c'è. Ognuno pensa per per se stesso. Ho visto molte superficialità, molti personalismi e molte cose che non mi piacciono, con tanta gente che si sente importante solo se è titolare".

PERUGIA, BALDINI ANNUNCIA LE DIMISSIONI

Poi Baldini ha dichiarato: "Non voglio mettere in difficoltà il Perugia. Non sono in grado di aiutarlo. Voglio ringraziare i tifosi per il loro affetto, presidente e società. Mi dispiace per loro ma non sono la persona in grado di dargli una mano. Il mio cervello e le mie emozioni non me le posso giocare per il risultato. Non vedo possibilità di vedere le cose a lungo termine con il cuore".

Baldini era stato nominato nuovo allenatore del Perugia il 20 settembre: aveva sostituito Fabrizio Castori, da poco esonerato. In tre partite, Baldini non ha ottenuto nemmeno un punto, avendo perso contro Pisa (1-3), Como (0-1) e appunto Sudtirol. Questa è la seconda volta in questa stagione che Baldini si dimette: era accaduto in estate a Palermo, dopo la promozione dalla C alla B.

