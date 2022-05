6 mag 2022 13:26

"MINO E' STATO PIU' UN PADRE CHE UN MANAGER" - C'ERANO TUTTI I SUOI CALCIATORI, DA HAALAND A IBRAHIMOVIC, IERI A MONTECARLO PER I FUNERALI DI MINO RAIOLA, SCOMPARSO A 54 ANNI - LA CERIMONIA SI E' SVOLTA IN FORMA PRIVATA NELLA CHIESA DI SAINT-CHARLES, A DUE PASSI DAL CASINO' - COME DAGO-ANTICIPATO A PRENDERE IL SUO POSTO ALLA GUIDA DELL'AGENZIA SARA' L'AVVOCATO RAFAELA PIMENTA - FOTO