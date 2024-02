"MIO PADRE VUOLE DIVENTARE UN INFLUENCER? MACCHE', SUI SOCIAL C'ERANO TROPPI PROFILI FALSI DI LUI" - VALENTINA BAGGIO, FIGLIA DI ROBERTO, RACCONTA COME HA CONVINTO IL "DIVIN CODINO" AD APRIRE UN PROFILO INSTAGRAM: "VUOLE CONDIVIDERE SOLO COSE CHE PER LUI HANNO UN VALORE. NON VUOLE DIVENTARE PETULANTE. LUI È COSÌ: MOLTO POCO PROPENSO AD APPARIRE. CI SONO STATI SEGNALATI DIVERSI TENTATIVI DI TRUFFA..." - VIDEO

Estratto dell'articolo di Andrea Priante per il "Corriere della sera"

roberto baggio e la figlia valentina 3

A 57 anni appena compiuti, e a vent’anni da quel 16 maggio 2004 quando diede l’addio al calcio giocato, Roberto Baggio sbarca su Instagram. E già questa è una notizia, visto che da quando ha lasciato gli stadi il Divin Codino ha fatto della riservatezza il suo stile di vita […]

in molti si chiedono se Roby si stia ritagliando una seconda vita da influencer. «Macché, per sua natura papà parla pochissimo e solo quando ha qualcosa da dire: per questo si è sempre tenuto alla larga dai social», ci scherza su Valentina, la primogenita dei tre figli che Baggio ha avuto dalla moglie Andreina. È lei […] a gestire l’account Robybaggio_official.

Valentina, come ha convinto uno degli uomini più schivi del mondo del calcio ad approdare sulla piazza virtuale più affollata che esista?

«Cullavo da molto tempo l’idea di portare papà su Instagram[…]. Il tutto, ovviamente, in accordo con Petrone, che da trent’anni affianca papà. Quindi gliene ho parlato e, alla fine, l’ho convinto. È anche un buon modo per tenere alla larga i malintenzionati».

roberto baggio 1

Cioè?

«Ci sono stati segnalati diversi tentativi di truffa, da parte di persone che hanno creato dei falsi profili social nei quali si spacciavano per lui: rubavano le foto, commentavano in prima persona... Si sono verificate delle situazioni spiacevoli, diciamo...».

Il video di debutto è spassoso: Baggio che scorrazza sulla sua Panda, saluta i tifosi e poi si rivolge a lei per tagliare corto: «Oh ciccia, adesso basta però». Non dev’essere un «cliente» facile per una social media manager...

«Quello che abbiamo girato l’altro giorno è un video spontaneo, naturale: il modo più sensato e carino per far parlare papà attraverso i social. Perché lui è così: simpatico, ma anche molto poco propenso ad apparire. […] Negli ultimi vent’anni, da quando ha lasciato il calcio, ha sempre parlato poco e bene. Continuerà a farlo».

valentina baggio 5

Cosa intende?

«Non sarà molto presente: pubblicheremo dei contenuti quando ci saranno delle occasioni interessanti, magari per mandare un incoraggiamento o un messaggio importante, oppure per mostrare ai suoi tifosi qualche momento divertente della sua vita. Vuole condividere soltanto le cose che per lui hanno un valore. Quindi di certo non assisterete a una pubblicazione continua di foto e video. Papà non vuole correre il rischio di diventare... petulante». […]

