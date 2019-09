"IL MIO PERIODO PIÙ BUIO. SPERO SIA PRESTO UN RICORDO" - A DISTANZA DI 2 MESI DALL'INIZIO DELLA CHEMIOTERAPIA, LA MOGLIE DI NAINGGOLAN, SI SFOGA SU INSTAGRAM: "UNA FOTO IN BIANCO E NERO PER RACCONTARE LA MIA STORIA, FERMARE TUTTO E SUBITO..." – IL MESSAGGIO DI PJANIC

Da www.corrieredellosport.it

NAINGGOLAN e claudia lai

A distanza di due mesi esatti, era infatti l'11 luglio quando annunciò l'inizio della chemioterapia, Claudia Lai, moglie del centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan, torna a parlare su Instagram con un post pieno di speranza, per fornire ai propri fan e non solo aggiornamenti sulle proprie condizioni di salute:

"Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia vita. Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo". Sotto la foto, immediatamente sommersa di like e commenti, spunta anche il messaggio di solidarietà e vicinanza di Miralem Pjanic, grande amico della coppia ed ex compagno del belga ai tempi della Roma: una doppia emoticon con un cuore ed un bacio.

LADY NAINGGOLAN claudia lai e le figlie LADY NAINGGOLAN claudia lai nainggolan 19 claudia lai NAINGGOLAN e claudia lai