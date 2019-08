"MISTER, TUTTA LA FORZA DEL MONDO!" DA MESSI A CR7 FINO A NADAL, TUTTI GLI SPORTIVI SI STRINGONO ATTORNO A LUIS ENRIQUE PER LA MORTE DELLA FIGLIA XANA, SCOMPARSA A 9 ANNI PER UN TUMORE ALLE OSSA - TOTTI: “RIPOSA IN PACE PICCOLA STELLA” - BOBO VIERI INVITA A PREGARE PER LA PICCOLA XANA - IL PREMIER SPAGNOLO SANCHEZ: “NON HO PAROLE”

barcellona tweet per la scomparsa della figlia di luis enrique

Silvia Morosi per corriere.it

La figlia di Luis Enrique non ce l’ha fatta. All’età di 9 anni si è spenta la piccola Xana, dopo cinque mesi di dura battaglia contro un tumore osseo: a renderlo noto è stato l'ex ct della nazionale spagnola con una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter. «Ci mancherai molto, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che ci incontreremo di nuovo in futuro. Sarai la stella che guida la nostra famiglia», ha scritto Enrique, ringraziando «i medici, gli infermieri, il personale e i volontari degli ospedali San Joan de Deu e Sant Pau».

real tweet er la scomparsa della figlia di luis enrique

Tantissimi i messaggi social di cordoglio e di affetto inviati all'allenatore e alla sua famiglia, dal mondo del calcio e dello sport. I primi a muoversi, sono stati i club: quelli dove ha militato, Roma e Barcellona, ma anche il Real Madrid e la nazionale spagnola: «Un giorno abbiamo conquistato la nostra stella, e da oggi ne abbiamo un’altra che ci illumina il cielo con la sua luce. Riposa in pace, piccola Xana. Dalla Nazionale di calcio spagnola ci uniamo al dolore della famiglia Martinez Cullell e condividiamo la gratitudine per il suo ammirabile esempio di amore e coraggio».

totti messaggio per la scomparsa della figlia di luis enrique

Anche la Roma, in un tweet, ha dedicato un pensiero al suo ex allenatore: «L'ASRoma si stringe attorno alla famiglia di Luis Enrique in questo momento di dolore. Coraggio Mister», si legge nel messaggio del club giallorosso, seguito da quelli di altri club italiani come Inter e Milan. Francesco Totti non ha fatto mancare il suo messaggio di cordoglio nei confronti: «Non ci sono parole… riposa in pace piccola stella», ha scritto l'ex capitano giallorosso su Instagram.

Tra i messaggi di cordoglio, anche quello di Luis Alberto, il trequartista della Lazio, che ha ripreso il tweet con cui Enrique ha dato il triste annuncio: «Come padre non posso immaginarmi un dolore più grande. Le mie più sentite condoglianze a Luis Enrique e tutta la sua famiglia. Riposa in pace, Xanita». Gerard Piqué, difensore del Barcellona e presidente del Futbol Club Andorra, ha scritto: «Mister, mi dispiace dal profondo. Riposa Xana». Sergio Ramos, difensore del Real Madrid e della nazionale spagnola, ha aggiunto: «Míster, todo nuestro apoyo y cariño para ti y para tu familia. No hay palabras, pero nos tienes a tu lado siempre» («Mister, tutto il nostro sostegno e il nostro amore per te e la tua famiglia. Non ci sono parole, siamo sempre al tuo fianco»).

luis enrique e la figlia

Tra i tanti l'ex attaccante Bobo Vieri ha immediatamente diffuso sui social il suo cordoglio scrivendo un post in cui dice di pregare tutti per la piccola Xana volata in cielo a soli nove anni e per la famiglia. Non solo il mondo del calcio, ma quello dello sport in generale si è unito al dolore di Enrique. Il campione di tennis Rafa Nadal — a New York per gli US Open — ha scritto: «Sono molto triste e non posso immaginare il dolore della famiglia. Un abbraccio enorme a Luis Enrique e alla sua famiglia da lontano». Anche il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso la sua vicinanza a Enrique: «Non ho parole».

luis enrique e la figlia 4 luis enrique e la figlia LUIS ENRIQUE cr7 messaggio per la scomparsa della figlia di luis enrique